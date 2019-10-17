سيارات موكب بوتين في الإمارات تحمل حروفا روسية... لماذا؟

وحملت سيارات الشرطة الإماراتية التي رافقت سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء سيرها إلى قصر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كتابة "ДПС" وهي حروف اسم شرطة المرور الروسية. وقال مصدر في السفارة الروسية لـ"سبوتنيك" إنه تمت كتابة الحروف الروسية على سيارات الشرطة الإماراتية بناء على مبادرة من الجانب الإماراتي. وفي ظن ممثل السفارة الروسية فإن الجانب الإماراتي أراد أن يزيد على هذا النحو من حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس الروسي الزائر لدولة الإمارات.

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