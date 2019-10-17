هذا الموضوع هاتف Pixel 4 لا يدعم تخزين الصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.
قدمت جوجل مؤخراً كلاً من هاتفي Pixel 4 وPixel 4XL في فعاليات مؤتمرها الذي عقد في نيويورك، حيث جاء الإصدار الرئيسي بسعر 799 دولار، إلا أن جوجل لا تقدم ميزة تخزين الصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل للإصدارات الجديدة.
جاءت هواتف Pixel من جوجل بنقطة تسويق رئيسية للمستخدمين في ميزة تخزين الصور بجودة العرض الأصلية للصور في تطبيق صور جوجل بشكل مجاني، إلا أن جوجل تقدم إصدارها الجديد Pixel 4 دون هذه الميزة.
ولقد ظهرت صفحة Pixel 4 بملاحظة تشير إلى تخزين غير محدود للصور في تطبيق صور جوجل بأعلى جودة، أي لن يتم تخزين الصور بجودة العرض الأصلية كما في السابق.
يذكر أن جوجل تقدم كلاً من هواتف Pixel 4 وPixel 4XL بالعديد من التقنيات مع خوارزمية جديدة في تطبيق الكاميرة، لذا فإن توقف جوجل عن دعم التخزين المجاني بجودة العرض الأصلية قرار غير متوقع من عملاق البحث.
المصدر
هذا الموضوع هاتف Pixel 4 لا يدعم تخزين الصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف Pixel 4 لا يدعم تخزين الصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.