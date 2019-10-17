أسعار ومواصفات هاتف شاومي Redmi note 8

الخميس 17 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقب إعلان شركة شاومي الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا عن إطلاق هواتفهاRedmi Note 8 Pro وRedmi Note 8 وRedmi 8و Redmi 8Aفي مصر، بعد إطلاقها لأول مرة الصين، نرصد أسعار ومواصفات هاتف Redmi Note8 والتي جاءت كالتالي:



يتميز هاتف Redmi Note 8 بقدرات هائلة في التصوير الفوتوغرافي، حيث يحتوي على إعداد كاميرا رباعية في الجهة الخلفية.

وتأتي الكاميرا الأساسية فائقة الجودة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر قياس ½ بوصة وفتحة عدسة f/1.79 ومجال رؤية يبلغ 79.4 درجة. وفي الوقت نفسه، يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل شديدة الاتساع ultra-wide مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا عدسة macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل، وهي جميعا ما تمنحك إمكانية التقاط صور مذهلة من أي مسافة.

في الجهة الأمامية، يتميز Redmi Note 8 بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُدمجة التي تساعد المستخدمين على التقاط صورة سيلفي مثالية في كل مرة.

وتشتمل الكاميرا الأمامية أيضًا على خاصية الصور البانورامية – التي تتوفر لأول مرة في سلسلة Redmi Note – ويمكنها التقاط صور جماعية دون قص أي شخص من الصورة.

الجمع بين المتانة والراحة

يأتي هاتف Redmi Note 8 مزودًا بشاشة Dot Drop بحجم 6.3 بوصة مع تصميم منحني مصنوع من زجاج 2.5D، ليوفر تجربة بصرية غامرة بدقة FHD+ حيث تحتل الشاشة نسبة مُدهشة من واجهة الجهاز تبلغ 90%. توفر الشاشة المعتمدة من معهد TÜV Rheinland تجربة مشاهدة مريحة من خلال تصفية الضوء الأزرق والمساعدة في حماية المستخدمين من إجهاد العين لفترات طويلة.

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ولتوفير مزيد من المتانة التي يحتاجها المستخدم، يأتي الجهاز مع طبقة حماية Corning® Gorilla® Glass 5 على الجهة الأمامية والخلفية للحماية من السقوط العرضي والتلف الناتج عن كثرة الاستعمال بوجه عام. إلى جانب ذلك، يأتي Redmi Note 8 مُغطى بطبقة خاصة من النانو لجعل الجهاز مقاومًا للرذاذ.

ويتوفر هاتف Redmi Note 8 بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأبيض.

أداء متألق مع معالج قوي وبطارية كبيرة

ويعمل هاتف Redmi Note 8 بواسطة معالج Qualcomm® Snapdragon ™ 665 القوى. يقوم المُعالج بتحسين تجربة المستخدم الكلية عن طريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتضمن التحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة تحقيق أعلى مستوى أداء يدوم طوال اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز Redmi Note 8 ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C. تعمل تقنية السماعات ذاتية التنظيف الفريدة أيضًا على طرد الغبار وأي ما يعلق بها عن طريق ذبذبات صوتية منخفضة التردد – وهو ما يعد دليلا آخر على تفاني شركة شاومي في تقديم منتجات عالية الجودة.

سيتوفر هاتف Redmi Note 8 بثلاثة نسخ: 3GB+32GB / 4GB+64GB / 4GB+128GB

ستبدأ الطلبات المسبقة للنسخة 3GB+32GB يوم 15 أكتوبر حصريًا على موقع سوق بسعر2499 جنيها، وستتوافر النسخة 4GB+64GB في جميع منافذ البيع بدءًا من 25 أكتوبر بسعر2999 جنيها.

أما النسخة الأخيرة 4GB+128GB فسيتم طرحها قريبًا بالأسواق بسعر 3333 جنيها.