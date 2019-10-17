مسؤول عسكري ليبي: معسكر "اليرموك" تحت سيطرة الجيش

ونفى اللواء فوزي المنصوري، ما رددته حكومة الوفاق، أمس الأربعاء، عن سيطرتها على معسكر اليرموك، قائلاً: "اليرموك وأغلب محور الخلاطات المجاور بأيدينا". وذلك بحسب وكالة "إرم نيوز".

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ووصف الوضع في محاور القتال جنوبي العاصمة بأنه ممتاز، ولصالح الجيش".

وتعقيبًا على ظهور المتشدد المنتمي لتنظيم "القاعدة"، زياد بلعم، في صورة فوتوغرافية، بأحد محاور قتال جنوب طرابلس، قال المنصوري:

لا يعنينا ذلك في شيء، فهو إرهابي سيصار إلى محاسبته وغيره وتقديمهم إلى العدالة في المستقبل القريب، ما يعنينا هو تنفيذ المهمة التي باتت على وشك الانتهاء.

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وشنت حكومة الوفاق، الأربعاء، هجمات مضادة على معسكر اليرموك وشارع الخلاطات ومنطقة الأربع شوارع السويحلي، دون إحراز أي تقدم.

ويعتبر معسكر اليرموك الواقع في منطقة الخلة في طريق الرابط بين قصر بن غشير والعاصمة طرابلس، من أهم المواقع العسكرية في المنطقة.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.