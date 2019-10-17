أسعار ومواصفات هاتف Redmond note 8 pro من شاومي

الخميس 17 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقب إعلان شركة شاومي الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا عن إطلاق هواتفها Redmi Note 8 Pro وRedmi Note 8 وRedmi 8و Redmi 8A في مصر، بعد إطلاقها لأول مرة الصين، نرصد أسعار ومواصفات هاتف Redmi Note 8 Pro.



ويعد Redmi Note 8 Pro أول هاتف من شركة شاومي، يأتي مدعومًا بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ويتميز بإعداد كاميرا رباعية مع نظام التبريد السائل الفعّال، ما يجعله الهاتف المثالي للمصورين ومحبي الألعاب الإلكترونية ولكل من يسعى للحصول على تجربة سهلة ورائدة.

ولا يأتي هاتف Redmi Note 8 Pro معززًا بثلاثة عدسات فحسب، بل أربعة عدسات عالية الدقة، ليكون في مقدمة فئة جديدة من الهواتف الذكية التي تحتوي على أربعة كاميرات. تمتاز الكاميرا الأساسية بجودة فائقة بدقة 64 ميجابكسل، حيث تلتقط صورًا مذهلة تُمكنك من طباعة الصور التي يصل طولها إلى 3.26 مترًا.

وتستخدم أيضًا تقنية Super Pixel لدمج أربعة بكسلات في بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر للحصول على مزيد من الضوء لالتقاط صور ليلية ساطعة. وفي الوقت نفسه، يأتي الهاتف مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا كاميرا macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل، ما يجعلها الكاميرا الأكثر تنوعًا من Redmi حتى الآن.

والأفضل من ذلك أن الكاميرا الأمامية المُدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 20 ميجابكسل تتيح للمستخدمين الحصول على أفضل صور سيلفي من خلال خاصية البورتريه portrait التي تُظهر الكثير من التفاصيل في الصور وخاصية ضبط المشهد scene detection وخاصية التعرف على الوجه تلقائيًا Face unlock.

هيكل متين مع تصميم راقي

يأتي هاتف Redmi Note 8 Pro مع طبقة Corning® Gorilla® Glass 5 على الجهة الأمامية والخلفية للحماية من السقوط العرضي والتلف الناتج عن كثرة الاستعمال بوجه عام. ولمزيد من الحماية، يدعم الجهاز تقنية IP52 المقاومة للرذاذ والتي توفر حماية فعّالة من المطر والعرق.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، وتحتل الشاشة نسبة 91.4% من واجهة الجهاز. وحصلت الشاشة على شهادة من معهد TÜV Rheinland، تفيد بحمايتها للعين من الأشعة الزرقاء وتقليل حدوث الإرهاق البصري. ويمنحك إطار الهاتف اللامع مع انحناءات G3 الدقيقة إحساسًا بالراحة عند الإمساك بالهاتف، ومن المؤكد أن النسخ الثلاثة من الجهاز بألوان الرمادي المعدني والأبيض اللؤلؤي والأخضر الداكن ستناسب أي شخصية.

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أداء مثالي للألعاب

يعمل هاتف Redmi Note 8 Pro بواسطة معالج Helio G90T الأحدث من شركة MediaTek، صُممت وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة والتي يصل ترددها إلى 2.05 جيجاهرتز لتناسب الاستخدام اليومي المُطوّل.

وفي الوقت نفسه، توفر لك وحدة معالجة الرسوميات Arm Mali-G76 3EEMC4 تجربة الألعاب الأفضل، حيث يصل ترددها إلى 800 ميجا هرتز وتصل قوتها إلى 1TMACs.. ويعدRedmi Note 8 Pro الهاتف الأول من سلسلة Redmi Note الذي يدعم تقنية التبريد السائل، التي تُسهل الحصول على تجربة ألعاب عالية السرعة وخالية من المشكلات ودون ارتفاع في درجة الحرارة.

علاوةً على ذلك، يأتي هاتف Redmi Note 8 Pro مزودّا بهوائي WiFi X إضافي، للحصول على اتصال أفضل بالإنترنت، وكذلك مكبرات صوت SLS 1217 ونظام Smart PA لتحسين جودة الصوت أثناء ممارسة الألعاب.

بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير تضمن أداءً فائقًا

يحتوي هاتف Redmi Note 8 Pro على بطارية هائلة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير – وتتميز بأعلى قدرة استيعابية للطاقة في سلسلة Redmi Note حتى الآن. وتأتي البطارية مزودة بمجموعة من الميزات التي تشتمل على وضع توفير الطاقة والضبط التلقائي للسطوع لمساعدة المستخدمين على تحقيق الفائدة القصوى من سعة البطارية.

علاوة على ذلك، يدعم Redmi Note 8 Pro الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر IR blaster ومقبس لسماعات الأذن قياس 3.5 مم.

السعر والتوفير

سيتوفر هاتف Redmi Note 8 Pro بثلاثة ألوان: الرمادي المعدني والأبيض اللؤلؤي والأخضر الداكن، وسيُطرح في جميع منافذ البيع بنسختين: 6GB+64GB بسعر3999 جنيه، 6GB+128GB بسعر 4222 جنيه بدءًا من 25 أكتوبر.