شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لا تمديد لتأجير «الباقورة» و«الغمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت الحكومة الأردنية، أمس، الأخبار المتداولة حول موافقة الأردن، على تمديد تأجير أراضي «الباقورة» و«الغمر» الأردنيتين للاحتلال «الإسرائيلي»، بعد انتهاء الاتفاقية بهذا الشأن 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، إن ما تداولته وسائل إعلام عبرية بهذا الشأن عار عن الصحة ولا أساس له على الإطلاق. وأضاف: «لم يوافق الأردن على التمديد والقرار المتخذ بإنهاء التعاقد الذي صدر بتوجيهات ملكية العام الماضي يدخل حيز التنفيذ القطعي الشهر المقبل».

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