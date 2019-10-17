أول مهمة نسائية خارجالمحطة الدولية تستعد للانطلاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زعم جيلبرت ليفين، العالم السابق في وكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، أنها عثرت على دليل يثبت وجود الحياة على ظهر المريخ قبل نحو 40 عاماً وتجاهلته.

في الوقت نفسه، تستعد أول مهمة نسائية بالكامل خارج محطة الفضاء الدولية للانطلاق، بينما كشفت الوكالة عن البزّات الجديدة التي من المزمع أن يرتديها الرواد للسير على القمر بعد سنوات.

وستخرج الأمريكيتان كريستينا كوخ وجيسيكا مير معاً من المحطة لاستبدال نظام شحن بطاريات إلكترونية.

وفي مقال بدورية «أمريكان سيانتفك» العلمية، كشف ليفين، عن أنه تم التوصل إلى اكتشاف المياه على المريخ من خلال برنامج «فايكينج» في منتصف سبعينات القرن الماضي، عبر زوج من المسابر الفضائية التي أطلقتها «ناسا» لفحص سطح المريخ من المدار المحيط به.

وكان أحد الاختبارات التي أجراها فريق البحث يهدف إلى العثور على علامات تظهر وجود الحياة على سطح الكوكب الأحمر.

وحسب ليفين، أظهرت النتائج «وجود شيء ما على سطح المريخ»، مؤكداً أن الأمر يظهر وجود حياة هناك، لكن الباحث أكد أن «ناسا» تجاهلت الأمر.

من ناحية أخرى، تستعد أول مهمة نسائية بالكامل خارج محطة الفضاء الدولية للانطلاق اليوم أوغداً على أقصى تقدير، بعد تعذر إنجازها في مارس/آذار الماضي لعدم توفر بزّات فضائية ملائمة للرائدتين، بحسب ما كشفت «ناسا».

وستخرج الأمريكيتان كريستينا كوخ وجيسيكا مير معاً من المحطة لاستبدال نظام شحن بطاريات إلكترونية.

وكثيرات هن رائدات الفضاء اللواتي شاركن في مهام من هذا القبيل في محيط هذه المنشأة، لكن دوماً برفقة رجال. وكان خروج امرأتين حصراً من المحطة لإنجاز مهام تقنية أثار ضجة كبيرة وقت الإعلان عنه في مارس.

وقبل بضعة أيام، اضطر نيك هيج إلى الحلول محل آن ماكلين التي اختيرت وقتها للمهمة، لأن بزّة واحدة فقط كانت ملائمة للنساء على متن المحطة، ما أثار موجة من الانتقادات للوكالة.

وعادت آن ماكلين بعد ذلك إلى الأرض، في حين انضمت جيسيكا مير إلى المحطة في سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت الوكالة برمجت هذه المهمة على 21 الجاري قبل أن تقرّب موعدها إلى اليوم أو الغد.

في الوقت نفسه، كشفت «ناسا»، عن البزّات الجديدة التي من المزمع أن يرتديها الرواد للسير على القمر بعد سنوات عدة، في إطار برنامج «أرتيميس».

وهذه النماذج لم تجرب بعد في الفضاء. ومن المرتقب أن يعود الرواد إلى الفضاء رسمياً سنة 2024 في إطار مهمة «أرتيميس 3». ولا يتوقع أن تكون هذه البزّات جاهزة قبل عام 2023.