«العربية أبوظبي».. مشروع مشترك مع «الاتحاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت، أمس، «مجموعة الاتحاد للطيران»، و«مجموعة العربية للطيران»، عن إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي.وستكون «العربية للطيران أبوظبي» مشروعاً مشتركاً مستقلاً، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها. وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

النمو الاقتصادي

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «أبوظبي مركز ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع. ومع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دوراً حيوياً في مسيرة النمو الاقتصادي للعاصمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع العربية للطيران بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي».

وأضاف: «تدعم هذه الشراكة خطتنا في برنامح التحول وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك».

مركز عالمي للسياحة

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد الإمارات موطناً لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركزاً عالمياً رائداً للسياحة والسفر. ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران في تأسيس «العربية للطيران أبوظبي» والتي ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من العربية للطيران والاتحاد للطيران».

وأضاف: «تؤكد هذه الخطوة قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع. ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب».

وستعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، كما سيتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.

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الترخيص في وقت قياسي

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العام للطيران المدني إن الهيئة بصدد إنشاء فريق عمل متكامل من أجل تسهيل ترخيص شركة الطيران الجديدة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف السويدي في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن الناقلة الجديدة سوف تقدم على الترخيص، كشركة طيران مستقلة، متوقعاً أن يتم الترخيص في وقت قياسي، لاسيما أن «العربية للطيران» و«الاتحاد للطيران» مرخصتان وعلى دراية بكافة المتطلبات، ولذلك ستكون الشركة الجديدة على دراية بعملية الترخيص من قبل الهيئة، ما سيؤدي إلى تسريع استكمال كافة الإجراءات.

وأضاف أن الشركة الجديدة ستكون الخامسة في دولة الإمارات، حيث تعتبر خطوة استراتيجية تدعم حركة نقل المسافرين من وإلى أبوظبي، خاصة أن الأعمال الإنشائية لمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، شارفت على الانتهاء، الأمر الذي سيوفر طاقة استيعابية كبيرة مهيأة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المسافرين.وأوضح أنه من الممكن أن يكون هنالك تعاون في تغذية حركة المسافرين بين «العربية للطيران أبوظبي» التي يمكن أن تركز على السوق الإقليمي في حدود 4 إلى 6 ساعات و«الاتحاد للطيران» التي ستركز على الرحلات الطويلة، ليكون هنالك تكامل بين الشركتين لخدمة سوق الطيران في أبوظبي والسوقين العالمية والإقليمية.

الأولى في مطار أبوظبي

من جهة اخرى، رحبت مطارات أبوظبي بالإعلان عن إطلاق شركة «العربية للطيران أبوظبي»، لتكون أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكُلفة، تشغل عملياتها من مطار أبوظبي الدولي.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: نفخر بشراكتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة العربية للطيران، لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي؛ حيث سيسهم الناقل الاقتصادي الجديد «العربية للطيران أبوظبي»؛ من خلال مركز عملياته الجديد في مطار أبوظبي الدولي، بدعم مسيرة النمو المستمرة في قطاع الطيران بأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمسافرين.