الجيش السوري يدخل كوباني والرقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت قوات الجيش السوري، مساء أمس الأربعاء، مدينة كوباني (عين العرب) والرقة في شمال سوريا؛ بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، في مواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، ونشرت روسيا قوات في المنطقة الحدودية، في وقت استعرت المعارك بين قوات الجيش السوري وسوريا الديمقراطية «قسد» من جهة، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة أخرى.

وقال المرصد السوري لوكالة «فرانس برس»: إن «القوات السورية ترافقها قوات روسية دخلت، مساء الأربعاء، مدينة كوباني» ذات الأغلبية الكردية في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأكد أحد سكان كوباني، دخول قافلة لقوات الجيش السوري، مشيراً إلى أنها تتضمن ثماني حافلات إضافة إلى ناقلتي جند، وترفع العلم السوري. وقال رامان صالح: «من المفترض أن ينتشروا قرب الحدود مع تركيا»، مضيفاً: «إنها خطوة إيجابية؛ لتفادي أن تقع مجازر بحق السكان».

ولكوباني رمزية خاصة؛ كونها شهدت في عام 2015 أولى أبرز المعارك التي هزم فيها المقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تنظيم «داعش».

وأكدت وسائل إعلام سورية، أن قوات الرئيس بشار الأسد دخلت مدينة الرقة، أمس الأربعاء، لأول مرة منذ 5 سنوات. وذكرت أن مجموعة من جنود الجيش دخلت الرقة، وبدأت في إقامة بعض نقاط المراقبة.

وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الروسي، أمس، أن الجيش السوري سيطر على قواعد عسكرية شمال شرقي سوريا تركتها القوات الأمريكية. وأكدت «قوات سوريا الديمقراطية» أن «خروج القوات الأمريكية من كوباني يسمح لقوات النظام بالدخول إليها، بحسب اتفاقنا معه».

وبموجب الاتفاق بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية»، انتشرت قوات الأسد خلال اليومين الماضيين في مدينة منبج ومحيطها (شمال شرق حلب) وبلدة تل تمر (شمال غرب الحسكة) ومحيط بلدة عين عيسى (شمال الرقة).

وتفصل خطوط تماس بين قوات النظام من جهة والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جهة ثانية، أما القوات التركية فتقف في الصفوف الخلفية، في المناطق المحاذية للحدود، وفق المرصد السوري.

وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها خلال أسبوع من الهجوم على منطقة حدودية تمتد نحو 120 كيلومتراً بين محيط بلدة رأس العين (شمال الحسكة) ومدينة تل أبيض (شمال الرقة).

ونشب حريق في شمال شرق سوريا، الأربعاء؛ جرّاء هجوم تركي في بلدة رأس العين. وبدت في مقطع فيديو أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد من موقع الحريق. ولم ترد معلومات بعد عن طبيعة الموقع الذي تعرض للهجوم التركي.

وذكر المرصد السوري، أن قوات روسية عبرت نهر الفرات شمالي سوريا متجهة شرقاً مع «قوات سوريا الديمقراطية»، الأربعاء.

وقال المرصد: إن القوات الروسية وصلت إلى مشارف مدينة كوباني شمالي سوريا. وبثت قناة «روسيا 24» العامة صوراً لمدرعات روسية تجول في المدينة غداة إعلان موسكو إرسال قوات لها إلى المنطقة. وعرضت قناة «آر تي»، الروسية، بدورها مقاطع مصورة تظهر التقاء قافلة عسكرية أمريكية بأخرى سورية على طريق بين منبج وعين العرب؛ وذلك غداة تأكيد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الثلاثاء، انسحابه من المنطقة.

وأكدت موسكو، من جهتها، أن الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في المنطقة؛ بهدف تفادي وقوع مواجهات بين القوات التركية والسورية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات السورية سيطرت على مساحة تزيد على ألف كم مربع من منطقة منبج. وأكدت الوزارة ليل الثلاثاء- الأربعاء أن «القوات السورية والقيادة الروسية اتخذتا كل الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن انسحاب القوات الأجنبية».

وفي هذه الأثناء تستمر المعارك بضراوة؛ حيث أفادت مراسلة لوكالة «فرانس برس» في مدينة جيلان بينار التركية على الحدود عن سماع دوي انفجارات كثيرة في مدينة رأس العين؛ حيث تتركز المعارك؛ إذ يحاول المقاتلون الأكراد صد هجوم القوات التركية.

وأفاد المرصد، الأربعاء، باندلاع اشتباكات بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى في عين عيسى.

وأوضح المرصد: إن المعارك تدور بالقرب من الطريق الدولي، في المناطق الفاصلة بين مناطق القوات الكردية والمناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لأنقرة مؤخراً. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» أن «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف يضم فصائل كردية وعربية، والنظام يقاتلان «معاً» ضد الفصائل الموالية لأنقرة.

وقُتِلَ عسكريان في الجيش السوري، بحسب المرصد، في قصف مدفعي شنّته، الثلاثاء، الفصائل الموالية لتركيا على أطراف عين عيسى، البلدة الواقعة في شمال سوريا على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية. ويأتي ذلك غداة مقتل جندي بالجيش في قصف مماثل بالقرب من منبج، وفقاً للمصدر نفسه.

وتتمركز المعارك بين القوات الكردية والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا على الحدود بالقرب من مدينة رأس العين بشكل خاص، وفقاً للمرصد. وذكر المرصد أن غارات جوية تركية إضافة إلى قصف مدفعي استهدف ليلاً المدينة التي تسيطر عليها القوات الكردية.

وتسبّب الهجوم التركي، وفق المرصد، بمقتل نحو 71 مدنياً و158 مقاتلاً من «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى سقوط 128 قتيلاً في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا. وأحصت أنقرة من جهتها مقتل ستة جنود أتراك، و20 مدنياً؛ جرّاء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية، في حين سجّل سقوط 128 قتيلاً في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا. كما أدت العملية إلى نزوح 250 ألف شخص من منازلهم في شمال سوريا، بحسب الأمم المتحدة. (وكالات)