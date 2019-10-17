نخبة من الروائيين والشعراء في «الشارقة للكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 38 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «افتح كتاباً تفتح أذهاناً» نخبة من الأدباء والمفكرين والشعراء العرب، الحاصدين لجوائز عربية وعالمية، بهدف إثراء تجربة الزوار وتوفير منصة للقائهم مع كتّابهم المفضلين في حوارات مشتركة تغني معارفهم.

ويقدم الضيوف لجمهور الثقافة والأدب عدداً من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية، والأمسيات الشعرية طوال فعاليات المعرض الذي ينطلق خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف الروائيين الجزائريين واسيني الأعرج صاحب «طوق الياسمين» و«البيت الأندلسي»، وأحلام مستغانمي حاملة جائزة نجيب محفوظ للرواية، وصاحبة «ذاكرة الجسد»، والروائي المصري أحمد مراد، كاتب رواية «الفيل الأزرق»، والكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أول عربية تفوز بجائزة «مان بوكر الدولية»، كما يقدم المعرض لجمهور الأدب، الروائية العراقية أنعام كجة جي، التي حلت رواياتها «الحفيدة الأمريكية» و«طشاري»، و«النبيذة»، بالقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، والروائي والمترجم الجزائري الحبيب السائح، الفائز بجائزة الرواية الجزائرية عام 2003، والمرشح للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2019.

كما يجمع المعرض الشاعر المصري هشام الجخ، والشاعر السعودي محمد السكران، والروائي الأردني جلال برجس، المرشح في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عام 2019، والأديبة الكويتية بثينة العيسى، والكاتب والمترجم المصري، إيمان يحيى، والروائية السعودية أميمة عبدالله الخميس، والكاتبة السورية شهلا العجيلي، والأديب المغربي مبارك ربيع الحائز عدة جوائز عربية، والكاتب الروائي اللبناني محمد أبي سمرا.

وتضم قائمة الضيوف العرب الروائيّة العراقية ميسلون هادي، والكاتب السعودي فهد العتيق، والقاصة الروائية العمانية بشرى خلفان، والكاتب المصري جار النبي الحلو، والشاعر المصري جمال القصاص، والشاعرة التونسية جميلة الماجري، والناقدة والأكاديمية البحرينية د. ضياء عبد الله خميس الكعبيّ، والناقد في السرد الأدبي البحريني د. فهد حسين، والكاتب والناقد الأكاديمي التونسي د.محمد آيت ميهوب، والروائي العراقي محمد خضير.