أردوغان يتراجع ويقبل لقاء نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تراجع عن موقفه المعلن، أكدت الرئاسة التركية، امس الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلتقي اليوم الخميس، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي توجه إلى أنقرة، امس الأربعاء، في مسعى للتوصل لوقف إطلاق النار في شمال سوريا، وشدد أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان، على أن الخيار الوحيد للقوات الكردية السورية هو إلقاء السلاح والانسحاب من الحدود، في وقت أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس التركي مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة.

وكان أردوغان قال لقناة «سكاي نيوز» إن بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيقابلان نظيريهما التركيين فقط، وأبلغ القناة التلفزيونية البريطانية، في ختام اجتماع في البرلمان لنواب كتلته البرلمانية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «لن ألتقي بهما»، في إشارة إلى بنس وبومبيو. وأضاف «سيلتقيان بنظيريهما، أما أنا فلن أتحدث إلا مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إذا قدم». لكن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عاد وأكد عبر «تويتر» أن الرئيس التركي «يخطط للقاء الوفد الأمريكي».

وقال أردوغان، أمس الأربعاء، إنه سيقرر بعد اجتماعات مع الوفد الأمريكي ما إذا كان سيمضي قدماً في زيارة مزمعة إلى الولايات المتحدة الشهر القادم. وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان لأن «الجدل والمناقشات والمحادثات في الكونجرس في ما يتعلق بشخصي، وأسرتي، وأصدقائي الوزراء تنم عن عدم احترام» للحكومة التركية.

وأمام نواب حزبه، استبعد أردوغان، أمس، أي مفاوضات مع القوات الكردية، وطالب بأن تلقي سلاحها، وتنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا. وقال أردوغان «هناك بعض القادة الذين يحاولون القيام بوساطة. لم يحصل إطلاقاً في تاريخ الجمهورية التركية أن تجلس الدولة على الطاولة نفسها مع منظمة إرهابية». وأضاف «نحن لا نبحث عن وسيط، لسنا بحاجة إليه».

وتابع أردوغان «اقتراحنا هو أن يقوم كل الإرهابيين الآن، الليلة، بإلقاء سلاحهم ومعداتهم وكل شيء، وأن يدمروا كل تحصيناتهم، وينسحبوا من المنطقة الآمنة التي حددناها»، مضيفاً أن هذا الأمر «سيكون أسرع طريقة لحل المشكلة في سوريا». وقال الرئيس التركي «حين يتحقق ما وصفناه، من منبج إلى الحدود العراقية حينئذ تكون عمليتنا «نبع السلام» التي لا تستهدف سوى الإرهابيين، انتهت من تلقاء نفسها».

وكان أردوغان ندد الثلاثاء ب«الصفقة القذرة» التي تمت بين القوات الكردية ونظام دمشق، معتبراً في الوقت نفسه أن دخول قوات دمشق إلى منبج «ليس تطوّراً سلبياً جداً بالنسبة إلينا».

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، إن بلاده سترد على العقوبات التي فرضتها واشنطن بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مضيفاً أن جميع التهديدات والعقوبات على أنقرة غير مقبولة. وذكر جاويش أوغلو أيضاً،أن تركيا تتوقع من الكونجرس الأمريكي التراجع عن «نهجه المدمر»، وأضاف أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تمر بمنعطف خطر.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي «مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة». وقال بومبيو إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سوريا خلال زيارته إلى أنقرة.

وأضاف: «أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا».

وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أن هدف زيارة الوفد الأمريكي لأنقرة هو إيجاد حل للوضع في سوريا، وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية.

(وكالات)