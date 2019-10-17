وزراء داخلية «التعاون» يناقشون تعزيز التعاون الأمني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد أمس في العاصمة العمانية مسقط.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في كلمة له خلال الاجتماع الشكر لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على استضافتهم المتميزة وحفاوة الاستقبال، كما هنأ سموه في كلمته الشعب الكويتي بعودة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت سالماً إلى بلاده، داعياً الله أن يحفظ سموه لدولة الكويت وشعبها، ثم دعا سموه لعقد الاجتماع المقبل في دولة الإمارات.

وناقش وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام الأمني المشترك بين وزارات الداخلية بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل الأمني فيما بينها واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع.

وجرى على هامش الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية للعام 2017، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ومن بينهم الإماراتيان العميد علي سالم الطنيجي العضو السابق في مجلس الأمناء، والمقدم دكتور عمر راشد الشحي العضو الحالي.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد قد وصل إلى مسقط أمس، حيث كان في استقباله، حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.

وضم وفد دولة الإمارات، محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى السلطنة، واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في الوزارة، والعميد محمد حميد الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعميد الدكتور راشد سلطان الزعابي مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، والعميد الدكتور جمال سيف فارس من ديوان سموه.

من جهة أخرى التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، أمس، في مسقط وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وذلك على هامش أعمال الاجتماع. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها. (وام)