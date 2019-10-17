انطلاق الدورة الثانية من مهرجان المسرح الموريتاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح الموريتاني، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة أحمد ولد أباه سيد أحمد، وأمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، والقائم بالأعمال في سفارة الإمارات في بموريتانيا حسن محمد الشميلي، ومدير إدارة التكوين والتأهيل والمسرح المدرسي في الهيئة غنام غنام، ومدير إدارة المهرجانات الحسن النفالي، ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان الدكتورة خديجة بنت هنون، ومدير المهرجان بابا ولد ميني، ومدير مركز الفنون الأدائية بنواكشوط ولد التقي عبد الحي.

إسماعيل عبد الله لفت إلى أن موريتانيا كانت دوماً في صلب اهتمام الهيئة، حيث انطلق العمل بالتعاون مع وزارة الثقافة من أجل تنظيم الدورة الأولى من المهرجان في العام الماضي، وتم الاتفاق كذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إطلاق المركز العربي للفنون الأدائية، فضلاً عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان المسرح المدرسي قبل عشر سنوات، وكلها خطوات للوصول إلى أفضل السبل وآليات العمل التي تسهم في تنمية وتطوير المسرح في موريتانيا، خاصة لناحية التكوين والتأهيل.

ومنحت الهيئة العربية للمسرح أيقونة الدورة الثانية للمهرجان إلى وزارة الثقافة الموريتانية اعترافا بجهودها في إنجاح المهرجان، وكرم عمدة مدينة نواديبو إسماعيل عبد الله على الجهود القيمة لتطوير المسرح بالوطن العربي عموما وموريتانيا على وجه الخصوص.