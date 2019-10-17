لبنـان يخمد معظـم الحـرائـق ويبـدأ تقييـم الأضـرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

نجحت السلطات اللبنانية في إخماد معظم النيران التي انتشرت في عدة مناطق، فيما لا تزال هناك بعض «الجيوب» التي تشتعل بين الحين والآخر، نتيجة الظروف المناخية، وأكدت مصادر السيطرة على نحو 80 بالمئة من الحرائق، خصوصاً بعد هطول الأمطار التي لعبت دوراً فاق الجهود الخجولة من المؤسسات المعنية في لبنان.

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ صباح أمس الباكر، التطورات، وتلقى تقارير حول أوضاع القرى والبلدات التي استهدفتها، والإجراءات التي اتخذت لمساعدة العائلات التي اضطر أفرادها إلى ترك منازلهم بعد محاصرتها بالنار.

كما اطلع على معلومات أولية عن الأضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الأراضي في المناطق المحترقة. كما تابع عون التجاوب الذي لقيه لبنان من عدد من الدول التي سارعت إلى مساعدة الأجهزة والقوى اللبنانية في إخماد الحرائق، لا سيما من قبرص والأردن واليونان، منوهاً بالدعم الذي تحقق في هذا المجال.

وعقدت لجنة البيئة النيابية اجتماعاً طارئاً برئاسة النائب مروان حمادة جرى خلاله البحث في منطق التطوع والتفرغ وضرورة تطبيق قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني وتشكيل لجنة متابعة طارئة من ضمن لجنة البيئة، مع التمني أن تكون اللجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات للمتابعة تشريعياً لموضوع تقصير السلطة التنفيذية في هذا الأمر، كما قال حمادة، كاشفاً أن الحرائق أوجدت جواً من الوحدة الوطنية، موضحاً أن البحث تطرق أيضاً إلى موضوع طائرات «السيكورسكي» التي لم تكلف عملية شرائها الدولة شيئاً، إلا أن الدولة ارتأت ألا تتكفل حتى بصيانتها وهذا معيب، رافضاً الخروج بفكرة أن هناك مؤامرة لإحراق لبنان، قبل صدور تحقيق رسمي، ولعدم توظيف هذا الأمر لغايات عنصرية ولنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الآخرين.

وكانت السفارة الفرنسية في بيروت قد أصدرت بياناً أمس أكدت فيه الوقوف إلى جانب الدفاع المدني لمكافحة النيران، كاشفة أن المعاون في مجال الحماية المدنية لدى السفارة انضم إلى خلية السراي الكبير لمعالجة الأزمة.