«اللوفـر أبوظبـي» يسـتضيف «فـي الهـواء»

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يستضيف متحف اللوفر أبوظبي العمل الفني «في الهواء» في إحدى قاعات العرض بالمتحف، وهو من إبداع الفنانة النمساوية سوزانا فريتشر، ويعد من الأعمال المعارة من المتاحف الأخرى وضمن البرنامج الثقافي لموسم 2019-2020.
يتميز «في الهواء» بكونه أشبه بعمل لا مادي، يجمع خيوطاً من هواء وضوء، واستخدمت الأشكال الهندسية للقبة التي يراها الزوار عبر الزجاج، كأساس لتصميم هذه المساحة التي ينغمسون فيها وكأنهم في متاهة ترسمها خيوط شفافة تلتقط الضوء وتعكسه، في إطار حوار بين العمل الفني وهندسة المتحف المعمارية.
عند دخول الزوار إلى القاعة يصبحون جزءاً من العمل الفني، فهم قادمون من مختلف أنحاء العالم، ويجسدون الطموح العالمي للمتحف، ويتشاركون هذه التجربة الفريدة والجماعية التي تعكس جوهر الإنسانية.
وعبرت سوزانا فريتشر عن سعادتها بأن يعرض عملها في متحف اللوفر أبوظبي، مشيرة إلى أن العمل هندسي معماري واستغرق من أعمال التركيب ثلاثة أسابيع.
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