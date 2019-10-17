كيم يزور جبل «بايكتو» ويثير التكهنات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - امتطى صهوة جواد أبيض، و«ببريق نبيل» يشع من عينيه، كما وصفه التليفزيون الرسمي لبلاده، ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون متجولاً، وسط ثلوج جبل بايكتو الحدودي مع الصين، الذي يقدسه مواطنوه؛ ليثير تكهنات بقرب صدور إعلان سياسي كبير، قد «يصيب العالم بالذهول» بحسب محللين، في وقت لا تزال مفاوضات نزع السلاح النووي متعثرة بين واشنطن وبيونج يانج. وبثت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صور كيم، مرفقةً بنص يتحدث عن «البريق النبيل» في عيني الزعيم الشمالي، واصفة نزهته على ظهر الحصان بأنها «حدث له أهمية أساسية» بالنسبة لبلده.

وزار كيم موقع بناء ضخم في مقاطعة سامجيون، الواقع على سفح جبل بايكتو. وحمّل مسؤولية الصعوبات التي تعانيها البلاد إلى العقوبات الدولية الصادرة بمبادرة من الولايات المتحدة. وقال كيم: «الوضع في البلاد صعب؛ بسبب العقوبات التي لا تتوقف وضغط القوى المعادية، وتنتظرنا الكثير من الصعوبات والامتحانات».

ونقلت الوكالة، عن مسؤولين كانوا برفقته، قناعتهم «بأنه ستكون هناك عملية كبرى تصيب العالم من جديد بالذهول، وتشكل خطوة إلى الأمام في الثورة الكورية» بعد هذه النزهة. واعتبر محللون، أن النزهة قد تشكل مؤشراً على اعتماد وجهة سياسية جديدة في البلاد.( ا ف ب)