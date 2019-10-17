مكتوم بن محمد: دبي فكرة عنوانها الريادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن دبي فكرة عنوانها الريادة منها تتحقق في كل يوم قصة نجاح لفكرة راودت أصحابها، فانطلقوا بها لبناء اقتصادها العالمي، واستطاع رائدا الأعمال خلفان وأحمد البدواوي أن يحولا التحديات إلى فرص من خلال مشروعهما «حتا كاياك» الذي حقق طفرة سياحية وأصبح المشروع الأكبر في مجاله في المنطقة.

وقال سموه، أمس: «أقوى ما يملكه الإنسان هو الفكرة، بها أوقدنا النار، وأبحرنا بها نحو الاستكشاف، وأوصلتنا إلى الفضاء. ودبي فكرة عنوانها الريادة، منها تتحقق في كل يوم قصة نجاح لفكرة راودت أصحابها، فانطلقوا بها لبناء اقتصادها العالمي. نسلط الضوء على هذه القصص لنلهم بها العالم. دبي الريادة».

وأضاف سمو نائب حاكم دبي: «تحتوي منطقة حتا في دبي على العديد من المقومات السياحية، كما تواجهها العديد من تحديات إنشاء المشاريع فيها. استطاع رائدا الأعمال خلفان وأحمد البدواوي أن يحولا التحديات إلى فرص من خلال مشروعهما «حتا كاياك» الذي حقق طفرة سياحية في حتا، وينمو ليصبح المشروع الأكبر في مجاله في المنطقة».