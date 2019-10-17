«الإمارات دبي الوطني» يرفع رأسماله 13.65%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قرر مجلس إدارة «الإمارات دبي الوطني» زيادة رأس المال المصدر بمبلغ يصل إلى 758.8 مليون درهم، عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 758.8 مليون سهم، بسعر إصدار قدره 8.5 درهم للسهم الجديد (القيمة الاسمية للسهم بقيمة درهم واحد، وعلاوة إصدار قدرها 7.5 درهم لكل سهم جديد)، بخصم 35.36% لسعر السهم في سوق دبي المالي بختام تداولات جلسة الأمس. وبذلك يجمع البنك 6.45 مليار درهم من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وستؤدي زيادة حقوق الاكتتاب إلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 13.65% من 5.557 مليار سهم في الوقت الراهن إلى 6.316 مليار سهم، ويبدأ موعد تداول حقوق الاكتتاب في سوق دبي يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 14 منه، فيما سيكون موعد بدء الاكتتاب يوم 10 نوفمبر والإغلاق في 20 نوفمبر، والتخصيص يوم 25 منه، أما رد الفائض فسيكون في 30 نوفمبر. ويحق الاكتتاب لحملة السهم بواقع حق واحد لكل 8 أسهم مملوكة بتاريخ 31 أكتوبر.

وللحصول على حقوق الاكتتاب في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بتنفيذ أية عمليات، أو أوامر لشراء الأسهم بيومين على الأقل من تاريخ الأهلية، أي قبل الساعة 2 من ظهر 29 أكتوبر الجاري.