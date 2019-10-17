«الشارقة الدولي»: 15 % من سكان العالم ذوو صعوبات تعلّم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، انطلقت صباح أمس، فعاليات مؤتمر مركز الشارقة لصعوبات التعلم الدولي الثاني، تحت شعار: «لحياة أفضل» في قاعة الرازي بجامعة الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة.

شهد الافتتاح حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، التي ثمنت انعقاد المؤتمر الذي يعنى بشريحة مهمة من أفراد المجتمع، وأكدت ل«الخليج»، أهمية تعريف أفراد المجتمع بصعوبات التعلم.

حضر المؤتمر، السيناتور الأمريكي السابق توم هاركين، ضيف شرف المؤتمر، متحدثاً رئيسياً، والدكتور جورج هاغرتي، رئيس كلية بيكن لصعوبات التعلم في فلوريدا، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد كبير من الاختصاصيين والخبراء في صعوبات التعلم.

وأكدت الدكتورة هنادي السويدي، مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، التزام المركز بالشعار الذي رفعه المؤتمر، وتحقيق رؤيته التي تنصب على مناصرة ذوي صعوبات التعلم واحتوائهم وتمكينهم. مشيرة إلى أن المؤتمر يركز على أهمية تحسين جودة حياة ذوي صعوبات التعلم، ونشر الوعي بحقوقهم، ورفع التوصيات لتشريع القوانين تكفل حفظ هذه الحقوق.

وتطرق السيناتور هاركين، في كلمته، إلى إسهاماته في سن القانون الأمريكي لذوي الإعاقة في مطلع التسعينات من القرن المنصرم، الذي كفل لهم كثيراً من الحقوق، من أهمها الحق بالاندماج والعمل.

وأوضح أن ذوي الإعاقة تعرضوا في الماضي إلى الكثير من الظلم والتمييز، وقد لمس الأمر جيداً لأن شقيقه أصم، وقد عاهد نفسه منذ البدايات على المساهمة في سن القوانين التي تنصف ذوي الإعاقة بشكل عام، وتتيح لهم فرص العمل والتعلم والاستقلالية.

وأكد أهمية التوعية بحقوق المعاقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المشاركة والتكافؤ والاكتفاء الذاتي والاقتصادي والاستقلالية، وحث المؤسسات على توظيف المعاقين القادرين على ممارسة العمل والتفوق فيه.

ثم ألقت حصة بوحميد، كلمة أكدت فيها أن ذوي صعوبات التعلم جزء من المجتمع، وواجبنا أن نحافظ على حقوقهم والارتقاء بتعليمهم، بتعاون جميع الجهات لتلبية احتياجاتهم التربوية في المدارس والجامعات، وضمان فرص متكافئة لتعليمهم في المؤسسات التربوية.

وأضافت تقع مسؤولية تقديم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة على عاتق الجهات التربوية والمجتمعية، مع مراعاة الاحتياجات الفردية، ومتابعتهم بعد مرحلة التعليم.

أما الدكتور جورج هاغرتي، رئيس كلية «بيكن» لصعوبات التعلم في فلوريدا، فأشاد بالجهود التي تبذلها الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، خدمة لذوي الإعاقة. كما أشاد بجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلم، والدكتورة هنادي السويدي. ثم تحدث عن صعوباته الشخصية في البصر، وأهمية القوانين في حفظ حقوق ذوي الإعاقة، خاصة في التعلم والعمل.

وأوضح أن 15 % من سكان العالم، ذوو صعوبات التعلم، وعلى الجميع أن يساندوا حقهم في الرفاه الوظيفي والاجتماعي والمالي والمجتمعي والبدني.

وتوجه الدكتور حميد مجول النعيمي، بالشكر والعرفان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي يقدم دعمه الشامل لذوي الإعاقة، ويسهم في تمكينهم اجتماعياً وأكاديمياً، محلياً وعربياً وعالمياً، مشيراً إلى المنحة الدراسية الكاملة التي يقدمها سموّه لهم، بغض النظر عن جنسياتهم، وتوجيهه بتأسيس مركز الموارد لذوي الإعاقة منذ عام 2013 2014 كي يكون مرجعية لهم خلال رحلتهم العلمية والمعرفية.

وأكد أن 204 طلاب معاقين يتعلمون في جامعة الشارقة، 26 منهم ذوو صعوبات التعلم؛ حيث تعمل الجامعة على توعية المجتمع بقضاياهم، ومتابعتهم بعد التخرج، لتيسير التحاقهم بسوق العمل.

فيما أكدت الشيخة جميلة القاسمي، أن مؤتمر لحياة أفضل سوف يحدث نقلة كبيرة في التعامل مع الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والتوعية بحقوقهم، والدفع باتجاه وضع التشريعات التي تكفل وتحفظ هذه الحقوق كاملة.

وشرحت اهتمام الإمارات بالإنسان ووضعه على رأس أولوياتها بغض النظر عن الفروق بين أفراد المجتمع، وقالت لم تكن حالات الإعاقة حتى قبل تعريفها حديثاً وأي حالة من حالات الاختلاف حائلاً بين الإنسان وحقه في التمتع بالحياة بأعلى مستويات الجودة.

وأضافت: هذه الرؤية الراهنة والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة بشكل مستمر، لكل فئات المجتمع، شملت إمارات الدولة كافة، فبالأمس القريب أطلق صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشروع مدينة الشارقة المستدامة، الذي يعد أول مشروع يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

وأوضحت: هذه الرؤية التي أعلن سموّه بموجبها عن مشاريع جديدة في مدن المنطقة الشرقية، وقال: «نعمل على تطوير إمارة الشارقة بكل ما تحويه مدنها ومناطقها من مرافق وطرق وثقافة وعلم، ونعالج مشكلات أبنائنا وبناتنا مواطني الإمارة، لنرتقي بهم»، وهذا ما أكده بقوله: «أبحث عمّن لا يستطيع الوصول إليَّ لأساعده وأرتقي به».

وقالت: في وقت لاحق اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وتهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً. كما افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن، المعرض المصاحب والغرفة التفاعلية.

ووقعت المدينة اتفاقية مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وقعتها الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس الدائرة، واتفاقية مع جامعة الإمارات، وقعها الدكتورة هنادي السويدي، والدكتور أحمد مراد، عميد كلية العلوم وعميد كلية التربية بالإنابة، علماً أن المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس 17 أكتوبر، سيشهد 5 منصات حوارية يديرها خبراء واختصاصيون، و5 ورش متخصصة في مجالات عدة، تبحث في القضايا والمشكلات المتعلقة بصعوبات التعلم.