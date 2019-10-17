الشارع الرياضي السعودي غير راضٍ عن «الأخضر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تباينت ردود الفعل في الشارع الرياضي السعودي بعد تعادل الأخضر ومضيفه منتخب فلسطين من دون أهداف. وتناولت وسائل الإعلام نتيجة المباراة التي أعادت «الأخضر» ثانياً في مجموعته برصيد 5 نقاط متأخراً بنقطة عن أوزبكستان الذي صعد للصدارة، كل من زاويته، وإن كان الاتفاق الأكبر على أن الأخضر فرّط في الصدارة، مع بعض الانتقادات للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد واللاعبين.

ووصفت صحيفة «الرياضية» المتخصصة وضع الأخضر بالمقلق، موضحة أن النتيجة عادت بالذاكرة إلى نفس السيناريو قبل 4 سنوات، عندما تعادل المنتخبان في الأردن بنفس النتيجة.

وركزت صحيفة «اليوم» على فقد الصدارة في عنوانها، مشيرة إلى أن الأخضر منح طواعية تعادلاً تاريخياً لفلسطين. أما صحيفة المدينة فقالت إن الأداء السلبي للمنتخب أزاحه عن الصدارة، وعنونت: «خدعتنا سنغافورة.. صورة الأخضر مهزوزة».

وانتقدت صحيفة عكاظ الأداء الذي وصفته بالسلبي واكتفت بعنوان مختصر: «رجعنا بنقطة»، وذهبت الجزيرة إلى أن الحضور في فلسطين هو المنتصر، بينما المنتخب عاد بالتعادل، وعنونت: «الحضور السعودي ينتصر رغم التعادل مع منتخب فلسطين»، واتفقت الرياض مع من يرون أن النتيجة سلبية، وعنونت: «الأخضر عاد من فلسطين بنقطة سلبية».

ولم يسلم المدرب رينارد من سهام النقد على الرغم من تصريحه بعد المباراة بأن النتيجة إيجابية، لكن المحللين في القنوات الفضائية المحلية انتقدوا طريقة المدرب والتغييرات التي أجراها، ولم يسلم اللاعبون من سهام النقد بسبب عدم الحماس.



رينارد: نحتاج للانسجام



قال الفرنسي رينارد مدرب السعودية في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، خضنا مباراة صعبة، الخصم كان حاضراً بثقة وقوة؛ بعد فوزه أمام أوزبكستان، دفاع منتخب فلسطين كان قوياً، ولكن رغم ذلك كان من الممكن أن تكون النتيجة أفضل من ذلك. وأوضح: لم يتم التسديد على مرمى المنتخبين بالشكل الكافي؛ إذ سيطر لاعبو الفريقين على الكرة بدلاً من التصويب على المرمى.

وكشف رينارد أن فريقه وقع تحت ضغط كبير خلال المباراة، وأوضح: فريقي حاول كل ما بوسعه، ولكنه لا يزال بحاجة لعنصر الوقت؛ من أجل زيادة الانسجام.