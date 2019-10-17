شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة الـ 2 من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وسيكون محور التحدي في الدورة المقبلة (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، وتشمل وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، وغيرها، بهدف توسيع نطاق العمل، ومجالات التطبيق، للشركات التي ستشارك في التحدي، وستبدأ الهيئة في تلقي الطلبات المشاركة في التحدي اعتباراً من مارس عام 2020، وسيتم إعلان أسماء الشركات والمؤسسات الفائزة في أكتوبر من عام 2021.

جاء ذلك في حفل ختام أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات.

نجاح كبير

وأعرب مطر الطاير، عن سروره بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، من حيث الحضور والمشاركة الواسعة لأكثر من 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، وأكثر من 3000 زائر للمعرض المصاحب، وكذلك من حيث المناقشات والأفكار التي سلطت الضوء على مستقبل تطور تقنيات التنقل ذاتي القيادة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ووضع التشريعات المتعلقة بالنقل الذاتي، كما أعرب الطاير عن سروره بمشاركات كبريات الشركات العالمية في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة؛ حيث تلقت الهيئة 65 مشاركة في فئات الشركات الرائدة والشركات الناشئة والأكاديميات المحلية والعالمية، تأهل منهم 15 مشاركاً للمراحل النهائية، وفاز 7 مشاركين، بجوائز التحدي الذي تبلغ مجموع جوائزه خمسة ملايين و100 ألف دولار (قرابة 19 مليون درهم).

القطاع اللوجستي

وأضاف: يأتي تخصيص الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة لمحور (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، في إطار سعي هيئة الطرق والمواصلات إلى دعم القطاع اللوجستي في إمارة دبي؛ حيث تشير الدراسات إلى وجود قرابة 6000 شركة شحن في دبي، وأكثر من 64 ألف شاحنة من مختلف الحمولات والأوزان، مما يترتب عليه وجود حوالي 306 آلاف رحلة يومياً تشكل حوالي 13% من عدد الرحلات بالإمارة يومياً، مشيراً إلى أن خدمات نقل البضائع في الميل الأول والأخير داخل المدينة، تعد من أهم الخدمات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام، لذلك من المتوقع دخول نماذج تشغيل جديدة أو مركبات مبتكرة لتسليم البضائع في الميل الأخير في المستقبل القريب، مؤكداً أن حرص الهيئة على توسيع نطاق العمل في (محور الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة) ليشمل العديد من العناصر مثل: وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، يهدف إلى فتح المجال لمشاركة أكبر للشركات والمؤسسات في مختلف فئات التحدي.

40 ورشة عمل

من جانبه، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المركبات الذكية والمستدامة: شهد المؤتمر الذي عقد على مدى يومين تنظيم 40 ورشة عمل، وندوات حوارية، شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً عالمياً، وسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي: التشريعات والقوانين، والمركبات والبنية التحتية المتصلة، وتقبل المجتمع للمركبات ذاتية القيادة، والأمن الإلكتروني.

تكريم الرعاة

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وكرم مطر الطاير، في ختام الحفل، الشركات والمؤسسات الراعية لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.

ربط التكنولوجيا بالناس

خلال فعاليات المؤتمر، تم تنظيم جلسة بعنوان «ربط التكنولوجيا بالناس»، قدمها دان روس جارد، مؤسس شركة استوديو روس جارد، استعرض من خلالها عدة عروض فيلمية سلطت الضوء على كيفية رؤية المستقبل، مؤكداً أن الإنسان هو غذاء التكنولوجيا، متحدثاً عن المهارات التي يجب أن يتسم بها المرء وهي الإبداعية، والتفكير الانتقادي، وحلّ المشاكل المعقدة.

وأوضح أن التكنولوجيا سيختفي معها السائقون ومراكز الشرطة في ظل الانتشار المتوقع للمركبات ذاتية القيادة.

تطوير التقنيات

كما استضاف المؤتمر، متحدثين مميزين، من بينهم نوا زايك، رئيس مجموعة «أوبر» للتقنيات المتطورة، حيث طرح أفكاراً مهمة عن متطلبات تطوير تقنيات القيادة الذاتية على نطاق واسع في «أوبر»، وتطرق لكيفية إسهام المجموعة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع، ما يؤكد حيوية تقنية القيادة الذاتية، لكونها من الممكنات الحاسمة.

وقال «نرى الناس بحاجة إلى التشجيع، لتخطي الحواجز الثقافية لاستخدام التشارك في المركبات، أو الرحلات الذي لن يؤدي الى خفض مستوى الغازات الدفيئة فقط، بل يسهم في توفير مساحات أيضاً. وسيكون التحول سهلاً بدرجة كبيرة، إن كانت التقنية المستخدمة للتشارك في الرحلات مبسطة، ويسهل الوصول إليها، فالسلامة لم تعد مطلباً ترفيهياً، وفي «أوبر» نستثمر في التقنيات المتقدمة التي تمتاز بالذكاء ومعقولية الكلفة، كما نسعى لدمج التقنيات المستدامة المتقدمة ضمن إطار شبكة مشتركة حتى نتمكن من رؤية المزايا الحقيقية للتقنية».

أرض الواقع

أكد البروفيسور هنريك شارفي، المدير التنفيذي لشركة «فاونديشن أتونوماس»، عضو اللجنة العليا لمؤتمر «دبي العالمي للتنقل الذاتي القيادة»، في الجلسة الرئيسية من جلسات اليوم الثاني، أننا قريبون جداً من مشاهدة زملاء في العمل آليين نساء، ورجالاً، يؤدون الأعمال التي يؤديها الموظفون، ويتعاونون معهم، ويسهمون في المنتج النهائي للعمل، ويؤدون المهام نيابة عن زملائهم البشر الذين يتغيبون، أو يكونون في إجازات. مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتوصل قريباً إلى وجود «روبوتات» تتحكم فيها بعض الأعضاء الحيوية المأخوذة من البشر.

وقال: يمكن للبشر الاستفادة من «الآليين» عبر تحديد العلاقة بينهما، وتحديد أوجه الاستفادة، وتمييز واجبات كل فئة، ومهامها، وتحديد اختصاصات الروبوتات بوضوح وإفادة، خاصة أننا يمكننا أن نعلّم الإنسان الآلي مهمات حساسة ودقيقة، ويمكن أن يكون مبرمجاً وقادراً على التعامل مع البشر والروبوتات الأخرى، ويميز بين النوعين.

وكشف خلال جلسة «جمع المركبات الذاتية القيادة والروبوتات على أرض الواقع» ضمن المؤتمر، عن إسهامه في صنع روبوت يشبهه تماماً، ويتحاور معه، وينوب عنه في بعض المهام، متمنياً أن يكون معيناً له ومساعداً عندما يتقدم في السن، ويحمله إذا كان بحاجة إلى ذلك، متوقعاً أن يشهد المستقبل تفاعلاً حيوياً مباشراً؛ متسائلاً: هل نتحكم في ما نصنعه؟ أم سوف نفاجأ بأن الروبوتات ستتحكم فينا؟.

وشهدت الجلسة الرئيسية من المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة، استعراضاً لمواصفات الروبوتات، وقدراتها، ومهاراتها التي لا يمكن للشخص العادي أن يميز بينها وبين الحقيقيين الذين تشبههم، إلا عندما يتعلق الأمر بالطعام، والشراب، وبعض الأمور الحيوية التي تميز البشري عن الآلي. وقال: عندما تبسم الرجل الآلي أول مرة بعد صنعه دهشنا، مع أننا نحن الذي صنعناه. ومن الطريف أننا عندما نقلناه إلى بلد آخر، ظنه موظفو الجمارك إنسانا ميتاً، ولكن من اللافت أننا حين نضع أيدينا على الروبوت، نعلم أنه ليس بشرياً، لعدم وجود حرارة فيه.

ولكنه أكد أن هناك الكثير من البرامج التي تصنع على وجه الروبوت مشاعر وأحاسيس تشبه مشاعر البشر الحقيقيين، وأحاسيسهم.

نموذج جاكوار ذاتي القيادة يقدّم لمحة عن المستقبل

عززت جاكوار دورها كشريك التكنولوجيا الرسمي لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2019 ، بعرض نموذج سيارة جاكوار I-PACE ذاتية القيادة، لتمنح الزوار لمحة عن مستقبل التنقل في دبي. وبعد اختبارها بنجاح في شوارع دبي، تمهيداً لعرضها في المؤتمر، أظهر نموذج سيارة جاكوار I-PACE التقدم المبهر الذي يتم تحقيقه في مجال القيادة الذاتية عالمياً، ومساهمة «جاكوار لاند روڤر» في استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.