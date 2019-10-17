تركي آل الشيخ يفتح تحقيقا عاجلا بشأن فيديو لـ "امرأة منتقبة"

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، شريطا فيديو بشأن امرأة منتقبة تعمل كمنظمة بإحدى فعاليات موسم الرياض، وهي تستغيث به للتدخل لوقف التعنت الذي أبداه بعض الأشخاص تجاهها، كونها منتقبة.

وذكرت المرأة في شريط الفيديو أن إحدى الشركات اتصلت بها لتنظيم فعالية بموسم الرياض، مشيرة إلى أن بعض الشخصيات التي تحتقر المنتقبات قاموا تجاهها بأفعال من أجل مضايقتها.

وأوضحت المنتقبة في حديثها أنها ظلت تتابع بنفسها العمل، ولم يكن هناك شكوى سواء من الزوار أو الشركة التي دعتها لتنظيم الفعالية، ولكن اليوم رفض مدير صالة الزوار مجرد اقترابها من المطاعم، بحجة أنها منتقبة.

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وشدد تركي آل الشيخ على ضرورة فتح تحقيق عاجل في تلك القضية، بل ومحاسبة المسؤول.

وقال رئيس هيئة الترفية السعودية في تغريدته: