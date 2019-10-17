الملك سلمان وولي عهده يلتقيان عمران خان









اسماء السيد - أجرى رئيس وزراء باكستان عمران خان، محادثات يوم الثلاثاء، مع القيادة السعودية، تناولت العلاقات البلدين وآفاق التعاون الثنائي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وزيارة خان التي استقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تأتي بعد زيارة مماثلة لطهران، وسط تقارير عن تكليفه من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقيادة وساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران بهدف محاولة خفض التوتر المتزايد في الخليج.

وحضر استقبال، الملك سلمان لرئيس الوزراء الباكستاني الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز.

لقاء ولي العهد

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، مع رئيس وزرا باكستان الإسلامية عمران خان. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه.

ولي العهد السعودي مستقبلا رئيس وزراء باكستان&

وحضر الاجتماع، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

زيارة طهران&

وكانت وسائل إعلام قالت إنه من المتوقع أن ترتكز محادثاته مع الزعماء السعوديين حول التطورات الإقليمية، لاسيما التصعيد الأخير بمنطقة الخليج.&

وأجرى عمران خان زيارة إلى إيران في إطار الجهود نفسها للتوسط بين طهران والرياض، حيث التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع روحاني في طهران أن إسلام آباد مستعدة للعب دور في إحلال السلام والأمن في المنطقة. وشدد على ضرورة تجنب أي حرب بين السعودية وإيران، لافتًا أن القضية معقدة إلا أنه يمكن حلها عبر الحوار الذي جئت لأجله.