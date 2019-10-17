لدعم "نبع السلام".. المغنية الأمريكية ديلا مايلز تزور "أقجة قلعة" التركية

شانلي أورفة/أشبر آي آيدن/الخليج 365

زارت المغنية الأمريكية الشهيرة ديلا مايلز، الأربعاء، منطقة "أقجة قلعة" الحدودية في ولاية "شانلي أورفة"(جنوب)، للتعبير عن دعمها لعملية "نبع السلام" التركية لتطهير منطقة شرق الفرات بسوريا من الإرهابيين.

ومايلز التي اعتنقت الإسلام بإسطنبول في مارس/ آذار الماضي واستقرت بتركيا، التقت مع بعض النساء وتبادلت أطراف الحديث معهن، كما اهتمت بالأطفال واحتضنتهم وأعربت عن محبتها لهم أيضا.

وفي حديثها للأناضول، أعربت المغنية عن دعمها للعملية التي أطلقتها تركيا ضد الإرهابيين الذين يستهدفون المدنيين.

وعزت زيارتها لـ"أقجة قلعة" التي استهدفها الإرهابيون بقذائف وصواريخ، إلى التعبير عن دعمها للعملية، متمنية أن تجلب "نبع السلام" السعادة والاستقرار إلى المنطقة.

وشددت على وجوب استمرار العملية حتى النهاية، قائلة: "لا توقفوا العملية، ونأمل أن تستمر حتى النهاية. يجب إخراج الإرهابيين من هذه المنطقة وجلب السلام إليها. ليس أنا فقط ، بل كل الناس في أنحاء العالم يمكنهم المساهمة في ذلك".

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وأوضحت أنها قدمت إلى المنطقة لترى الوضع بعينها بدلا من متابعتها وسائل إعلام تقدم معلومات مضللة إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت: "أقول الحقيقة أنا كأمريكية جئت إلى هنا بدلا من أن أصدق أكاذيبهم (بعض وسائل الإعلام). قدمت إلى هنا من مسافة تبعد نحو ألف كيلومتر كي أظهر دعمي للعملية".

وأشارت مايلز (عملت مع النجمين الأمريكين الراحلين مايكل جاكسون، ويتني هيوستن)، إلى رغبتها في الوقوف إلى جانب كل الناس الذين يعيشون ظروفا صعبة في كل أنحاء العالم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.