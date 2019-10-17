النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الرائد بمشاركة الدوليين

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل النصر اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمواجهة الفريق أمام الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام يوم السبت المقبل بالقصيم.

وشهدت التدريبات عودن خماسي الفريق عبدالله مادو وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري ويحيى الشهري وفراس البريكان بعد مشاركتهم مع المنتخب الاول، كما شهدت انضمام خماسي الفريق الأولمبي صالح الوحيمد وزيد الواردي وعبدالإله العمر وفرج الغشيان.

ومن المقرر أن يشارك في تدريبات الفريق غداً الخميس المغربي نورالدين امرابط بعد نعاية مشاركته مع منتخب بلاده، فيما واصل النيجيري أحمد موسى برنامجه اللياقي وواصل عبدالفتاح آدم برنامجه العلاجي.

وركز مدرب الفريق روي فيتوريا على الجوانب التكيتيكية من خلال تمارين متنوعة.