المعيوف وكنو وخربين يواصلون برامجهم العلاجية والتأهيلية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء مرانه الرئيس استعدادا لمواجهة ضيفه ضمك مساء يوم بعد غدٍ الجمعة ضمن مواجهة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث شهد المران مواصلة الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد كنو وعمر خربين لبرامجهم العلاجية والتأهيلية، وتخلل التدريبات تمارين استرجاعية للاعبي المنتخب وتطبيقات فنية وتكتيكية ومناورة على جزء من مساحة الملعب ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
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