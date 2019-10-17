تركي الدخيل يكتب: عثمان العمير.. دروب التجدد وفن الاستمتاع بالحياة









اسماء السيد - تركي الدخيل

استمتاعي بالحياة لا يتغير، سواء كنت في عز شبابي، أو كنت شايبا (الرجل المتقدم في العمر باللهجة المحلية الخليجية)، كما يطلق علي البعض.

هكذا يلخص الصحافي السعودي الشهير، عثمان العمير، فلسفته التي راكمها مع تجارب السنين، فالعمر بالنسبة له، وكما يقول مجرد أرقام.

الحقيقة أن هذا الحديث العميري، ليس إدعاء، فمن الممكن أن يهتافك عثمان صباحا من مراكش المغربية، ليخبرك أنه في طريق لإحدى العواصم الخليجية بعد بضع ساعات، وما أن يصلها ويتلف إليه الاصدقاء والمحبون، حتى ينسل منهم مستقلاً طائرة ليلية، تحط به فجرا في عاصمة الضباب، لندن، التي يصلها ليلتقي شخصا في العاشرة في متحف ما. وثانيا في مقهى بعد الظهيره، وثالثا عصرا، ثم ينهي اليوم بدعوة بعض اصدقاء في منزله ليلاً، لتبدأ نقاشات لها أول وليس لها آخر، في الفنون، والسياسة، وربما أنتقلت للرياضة، وقد تصل للحديث عن عارضات الأزياء.

لا ينفك من يعرف عثمان، متسائلاً عن سر هذا التوهج المستمر، رغم أن الإعلامي الأشهر، بلغ او اوشك على سبعينيته الأولى.

والحقيقة أن احد أسرار هذا البريق، يمكن في إصراره على التعلم، ومن يصدق في رغبة التعلم لا يمكن إلا أن يتواضع للمعلومة، ويخضع لمن يملكها. ويدمن على السؤال، متجاوزا وهم المقامات المهنية.

ما زلت أحتفظ بكتاب أهدانيه الأستاذ، وكتب بكل تواضع: إلى تمليذي واستاذي، علمتك الصحافة، وعلمتني الدنيا- علمتني الإنترنت، والحقيقة انه كان يركض باتجاه الإنترنت ليلتقط كل شاردة وواردة يوم كان كان مجايلوه، يتندرون على ما يعتبرونه تصابيًا!

لكن الرجل الذي ألهم الصحافيين السعوديين، عندما ترأس مجلة المجلة اللندنية، ثم جريدة الشرق الأوسط ليكون السعودي الأول الذي يحتل هذا المنصب بعد أن كان حكرًا على الزملاء الصحافيين اللبنانين والمصريين.

ولم يبق أحد لم يشكك في اهليته ويتبنأ بفشله، فكانت فترات رئاسته للمجلة الأشهر آنذاك، ثم الجريدة الخضراء بعدها، أنجح مراحل المجلة والشرق الأوسط.

بعد رحيله من "الشرق الأوسط" مارس عادته التي يعرفها القريبون منه، فجاء بفكرة لم تخطر ببال احد، وقرر ان يتحول من موظف بمرتبة رئيس تحرير إلى مالك ورئيس تحرير ""الخليج 365"" التي كانت من أوائل الصحف الإلكترونية العربية، والتي صدرت في 2001، وكانت أشهر موقع إخباري عربي، جمهوره العرب كافة، من المغرب إلى الخليج، وظل متوهجًا لأكثر من عقد من السنوات.

لم يتخل المستثمر عن مقعد الصحافي، فبقى عثمان العمير رئيسا للتحرير، يعقد اجتماعا يوميا مع فريق التحرير الذي تفنن كعادته في نسجة فيسفاء غريبة، متناقضة، متناسقة- بينها محمود عطا الله، رحمه الله، الصحافي المصري "الارستقراطي، الثمانيني، وسلطان القحطاني، الشاعر البددوي الحدائي، والصحافي السعودي المختلف، الذي لم يبلغ العشرين آنذاك، وبينهما محترفو صحافة، عاشقون لجنون عثمان العاقل، من العرق، ولبنان، وتونس، والمغرب.

مجددًا، خرج المراهنون على فشل عثمان، بخسارة فادحة، وشرقت "الخليج 365" وغربت، واصبحت على كل لسان، بمواكبتها لعالم الصحافة الإلكترونية الجديد، ومحافظتها على تقاليد المهنة، وصبوتها، واختلافها وإبهارها.

من يتابع يومياته واسفاره عبر حسابه في انستغرام، يشعر بالسعادة الغامرة، فللرجل طريقة متفردة يصنع بها سعادته- طريقة لم تبن على سابق مثال، بل صاغها عثمان بين وعيه ولا وعيه، مستندا على نتاج خبرته المتراكمة، وموقفه الوجودي، الذي ربما لا يتسق وركضه المتواصل كأطفال فرحين بجرس الإنصراف- يركض جذلا بضحكات مجلجلة في مضمار الحياة، ضحكات تعلمك ان تسعة أعشار السعادة، تعتمد وجودا وعدما، على ما ترتب في عقلك من أفكار، وعلى رغبتك المتجددة في القفر من حفر الطريق الطويل، أو يأسك من تركرا القفز، وركونك إلى الكسل، وإيثار البقاء أسير حفرة، تندب الحظ العاشر، وتشتم خبث الحفارين.

دأب العمير منذ ولادته منتصف القرن العشرين بمدينة الزلفي، شمال غربي الرياض، على تغيير عادته، بداوعي التململ حينا، وسطوة المزاج أحيان أخرى، لكن شيئا واحدا بقي هو أكثر الأشياء ثباتا، عند الفتى المتعلق بامه، من خلال أحاديث يرويها عنها لماما، خشية سيطرة العاطفة الطاعية على رجل يحاول أن يتلبس لبوس العقلانية دوما- ثابت عثمان الوحيد، والمستمر طيلة سبعة عقود، هو إيمانه لدرجة الولع بالاكتشاف، وحدث عن جسارته وجرأته حد التهور من أجل هذا الاكتشاف.

الشاب المتمرد، ولد في بيت والده، عالم الشريعة الإسلامية، المتحمس لعالمية الإسلام، لدرجة أن انتقل وأسرته في سبيل الدعوة، من الزلفى إلى المدينة المنورة، ليكون أحد أعمدة الجامعة الإسلامية، كعبة طلاب العلم الديني المسلمين، من الهند والسند شرقا، وحتى فارقه ما بعد أفريقيا غربا، وفي المدينة التي تجمع ما لا يخطر على بال من الثقافات والشعوب والجنسيات، اشبعت رغبة الاكتشاف مجددا عند اليافع عثمان، وكان انفتاح المجتمع المديني، وسيلة لحصوله على مشارب ومصادر متنوعة، لثقافات لا حصر لها، فادمن شراء المجلات، وبات يخبىء روايات نجيب محفوظ، وكتابات جبران خليل جبران، بين دفتي كتب الشريعة، خوفا من اتساع قائمة الممنوعات في منزلهم، الذي تحول فندقا صغيرا، يستضيف زوار المدينة من الشخصيات الإسلامية الكبرى، والطلاب الجدد الذين يستغرقون في بين والد عثمان أيام قبل الانتقال لمقرات سكنهم.

سألت عثمان عن المدينة المنورة، التي انتقل إليها بعد افتتاح الجامعة الإسلامية عام 1961، وهو صبي يافع فقال: "المدينة هي التي أطلقتني إلى لندن، بالفعل تختلط بهذه المدينة الألوان واللهجات، وكانت صورة بديعة في مظهرها وفي مخبرها، انها مثل بابل، وربما بعض مشاعري الإيجابية تجاه لندن، ترعرعت دون ان أعلم في اجواء انفتاح المدينة".

صبغت المدينة النبوية، عثمان العمير بصبغة التنوع، تلك التي تعتز بالتنوع باعتباره ثراء لا اختلافا وتباينا.

كانت جموع الأمم التي تمور بها يثرب، وصنوف المشارب والاتجاهات والعادات تشبه لوحة تشكيلية تنتثر في جنباتها الوان لا تحصى، دون ان يحاول لون ان يلغي اللون الآخر، في مشهد يرسم اللوحة ويعيد صبغ الألوان مجددا كل يوم، دون انخفاض في جودة الشكل وعدالة التوزيع وتكامل التنوع.

لا شك أن هذه المدرسة الفكرية من جهة الفنية من جهة، هي التي خلقت عشق الفنون لدى العمير. هذه الخبرة المبكرة منحته القدرة التي يمارسها اليوم باقتدار في تحمل الآراء المتعددة والمعارضة له حد الإقصاء، ومع ذلك تراه يعترض على فكرة "الحظر" في السوشال ميديا ويخاطب كل متلق باسلوب يناسبه دون أن ينتقص من قدره.

أما الرياض التي هاجر إليها العمير من المدينة، وهو أبن ستة عشر عاما، بحثا عن الحقيقة المهنية، فكانت ميدان بدايات الشغف، شهد الرياضة ملتهبة، تشعل جذوة نار حماستها الصحافة، فكان هذا المشهد حامي الوطيس، بالنسبة للعمير اكتشاف من وجد ضالته. انها المهنة التي لا يتقاعد محترفها أبدا. شغف هذه المهنة هو الذي جعل الرجل الذي كبر بالصحافة، يختار بعد ان تعدد الواجبات، وتكاثرت الأدوار والمهمات، يصر على ان لا ينعت بغير وصف تلمع عينيه ببريق الفرح به- إنه الصحافي.

لم يحرق عثمان المراحل، بل قضى في كل مرحلة وقتها وزيادة، فمنذ أن عمل مراسلاً رياضيا، مرورا بذهابه إلى لندن عام 1975 وهو في الخامسة والعشرين من عمره، للعمل والدراسة معا، وحتى ولادة أبنته الوحيدة ""الخليج 365"" كان العمير يدرك تماما ان المنافسة في هذه الحرفة شرسة، لكن حسه الفكاهي، ومحاولته الدؤوبة لتحويل المحن إلى منح، خلقت من شائعات الخصوم، وهجائياتهم، وحملات التشكيك، دافعا لمواصلة الركض- ركض من يحرص على سرعته، لكنه يتلفت بدائرة 360 درجة بحثا عن المختلف، والجديد، والمثير حتى يقدم صحافة مختلفة، تحولت لصحافة خالدة مع الأيام.

قبل عقود، اتهم خصوم جريدته "الجزيرة"، صحافيي القسم الرياضي فيها، بانهم غارقون في ميولهم لنادي الهلال، فلم يهتز له رمش، ولم ينف التهمة، بل أصدر الملحق الرياضي في اليوم التالي، بعنوان على ثمانية اعمدة: (هلاليون- واشربوا من ماء البحر). واين البحر من مدينة الرياضة، مقر الجريدة المتربعة في الصحراء على بعد 400 ميل من الخليج العربي، وثلاثة اضعاف هذه المسافة وزيادة بعدا عن البحر الأحمر؟&

وعندما اختلف المسعري والفقيه، قطبا المعارضة السعودية بلندن، على الأدوات المكتبية، اخرج قلمه ليكتب في اولى الشرق الأوسط: (خوش معارضة!)، وخوش كلمة فارسية تعني الأصل تستخدم في الخليج العربي على سبيل السخرية المدقعة من شيء ما !

يحسب للعمير انه قادر الصحافة العربية، ليحتل عناوين صفحاتها الأولى موضوعات علمية وطبية وتقنية، بعد ان كانت السياسة لا شريك لها في الصفحة الأولى.

تعلم عثمان في جريدة "الجزيرة" فتراه يتحدث عن الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير الجزيرة آنذاك، وحتى الآن، ملقبا إياه بـ"استاذنا الكبير"، إجلالاً وتقديرًا واحترامًا للمالك، الذي فتح الأبواب وشرع الميادين لمبدعين شباب، أصبحوا قيادات الصحافة السعودية بعد حين.

في المرحلة اللندنية، إذ ترأس عثمان تحرير المجلة لعامين، فالشرق الأوسط ثمانية أعوام، وجد الرجل نفسه، لا يواجه رقيبا واحدا، بل أكثر من عشرين رقيبا في بلدان العالم العربي كله، ما يستوجب الحذر، لدرجة لا تسمح باهتزاز نجاح الصحيفة الخضراء. فاختار شعارًا لها: "الجريدة الناجحة، لا تتثاءب"، لذا أقبل عليها كل زعيم عربي، فور استيقاظه كل صباح، لطرد التثاب بعد سكون النوم!.

وكما يصنع النجاح انصارًا ومعجبين يخلق أضدادًا لكل ناجح من الحاسدين.

اقترب العمير من زعماء ونفر منه أصدقاء بمبررات في الأولى وبدونها في الثانية، لكن اللافت كان قربه من ملكين، الملك فهد بن عبدالعزيز، العاهل السعودي السابق، والملك الحسن الثاني، العاهل المغربي السابق، رحمها الله.

ولعل محبة الملكين لبعضهما وثقة كل واحد بنظيره جعلتهما يقربان العمير منهما.

سألته ماذا يميز كل من ملك من الملكين؟ فرد: كل واحد منهما كل يمثل منطقا وقوة وذكاء، ومرفة وتبصرًا بالأحداث. الملك فهد، صنع تحولاً في الدولة بوعيه وإدراكته ومعرفته، منذ كان وزيرا للمعارف (التعليم)، فالداخلية حتى اصبح ملكا، فجمع بين التجربة والذكاء والاحاطة بالأمور. الملك الحسن الثاني، تشدك فيه معرفته الموسوعية، وترتيب أفكاره، وتسلسلها، كانها مسبحة منتظمة الحبات، والنتيجة حتمية، يأسرك بحديثه، مرة واجهة مشكلة مع أبناء الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكنت عند الملك الحسن، فقال لي: علمت بمشكلتك مع أبناء الرئيس مبارك، وبالمناسبة أستطيع أن اساعدك في القضية، فلا تنس أني تخصصت في القانون، ولذلك سأساعدك بوصفي قانونيا، لا بوصفي ملكا، في ملاطفة من الراحل الكبير للتخفيف من وقع الأمر علي".

وقع بين يدي كتاب طبعه العمر وأهداه إلى الملك الحسن الثاني، في 1994 بطبعة خاصة كتب لها عثمان تصديرا، بديعا، ساق خلاله دفاعا نادرا عن الإسلامي الذي ينتصر فيه جمال العمران والروحانيات، ومبدأ الإضافة ومنهاج التلاقح، ولقاء الآخر، ينتصر على شعارات القتلة الذين يسرقون الدين.&

يتأمل العمير في توطئته الكااب، جماليات مسجد الحسن الثاني، الذي يرقد في حافة الأطلسي، ببهائه المميز، وكأنه رسالة إلى بلاد ما وراء البحار، وللعالم بأسره، أن الإسلام الصحيح، حي وجميل، وقادر على هزيمة غول التطرف.

الكتاب الذي حمل عنوان "رنات المثالث والمثاني في كتاب الأغاني" له قصة بذاته، فكان الحسن الثاني أبدى للعمير ذات لقاء أنه كان في صباه يطوف بين حدائق هذا الكتاب الذي لخص زبدة كتاب الأغاني للاصفهاني، متحسرًا على تصرف نسخ الكتاب من المكتبات، وعدم تجديد طباعته من دور النشر، فطفق العمير يبحث عن مخططوطات الكتاب، بحث المحب المدرك مطلوب الملك المثقف ومقدار شغفه بكتاب ساهم في صناعة ثقافة ملك لا ياتي ذكره دون التعريج على ثراء مخزونه اللغوي. فما إن وجد المخطوطات بين ثلاثة بلدان عربية حتى رتبها، وهياها للطباعة، وختم تصديره للكتاب بأنه يهدي هذا الكتاب، مشيرا إلى تفرده بأولوية أن يهدي صحافي ملك كتابا في هذا القرن على الأقل. مشيرا إلى "لو كان كاتبه حيًا لما تورع، بل لتشرف بان يهديه إلى السيف الذي لم يحتج إلى شاعر ليسري به في فضاء التاريخ"، في لفتة رائعة وبديعة، تليق بعاشق الأغاني وسيف الدولة.

للعمير ذائقة تلتقط الجمال، وتنتمي له، تحتفي به وتنافح عنه، لذلك يعيش في توامة مع عشق آبي الطيب المتنبي، مسلما الزعامة الشعرية له دون غيره من شعراء عصره، بل من شعراء العرب جميعا، وحين تحاصر العمير باتهامات خصوم المتنبي بتسوله وتكسبه بالشعر، تجده قبل ان يخبرك أن كل الشعراء تكسبوا بشعرهم، حتى غريم المتنبي "ابو فراس الحمداني" يقول في مرافعة دافئة النبرة:" المتبني رحلة طويلة من الإبداع، لذلك مهمًا كيف عاش؟ المهم هو عطاؤه الذي خلفه وما زال يردد منذ الف عام إلى اليوم"، ثم يستحضر شيئا من محبته للأدب العربي، فيقول: "إن كان الشاعر في التاريخ هو لسنا القبيلة، فالمتنبي هو لسان العرب".

ويتلقط عاشق المتنبي إلماحة ذكية، معتبرًا أن أبا الطيب، إن بسبب الإبداع أو بسبب حسد الحساد، هو مدرسة. ولا يمكن التعامل معه إلا باعتباره ظاهرة أدبية، ويرى عثمان العمير في أمير الشعراء احمد شوقي، متبني عصره.

ولولا تآمر حساده عليه، لازداد تألقا وتميزا ونجومية، والسبب عند استاذنا هو "غير بعض الناطقين باللغة العربية، الذي حطوا من قدر شوقي. غيرة وحسدًا، والحق أنه شاعر مبدع جدًا، ومتعدد الأساليب والموضوعات، قوي العبارة، رشيق الأسلوب، في ما قدمه للشعر واللغة العربية.

لو سمح لي الأديب السوداني الانيق أدبا وتأدبا وثقافة، الطيب صالح، وهو صديق العمير، أن استعير عنوان أحد كتبه، لاثف صاحبنا واستاذنا عثمان، فإنني ساقول إنه إنسان نادر على طريقته، تكمن ندرته في فهمنا له.

قد يتفق من تسألهم عن العمير، في أن ابرز صفاته أنه فكرا وسلوكا وطبعا، خارج عن الصندوق، لكنهم سيتبانيون أشد التباين في توصيف ماهية هذا الخروج! لكنهم يقفون مذهولين امام لوحة فنان تشكيلي تقد في داخلهم شعورا بالتفرد والاعجاب. يهيم كل منهم بواد في التفسير، ولا يكاد اثنان يتفقان على سبب واحد. لو تجاوزنا سلبية اعتبار البعض تعدد الوجوه مكرا وخبثا عبر مستطاب. لقت إن لعثماننا هذا: هوية باربعين وجها، وربما بعدها بقليل سأذهب إلى أنه وجها بأربعين هوية.&

الأكيد أني سأخلص إلى أن لعثمان، أربعين هوية بجمال واحد. يبدو لك أنه لا يهتم بما تراه أنت، لكنه يجيد تملك ما ستشعر به، وممارسة ما يعتقده جمالاً، مؤمنا أن الطبيعي ان يختلف الناس معه، وطبيعي جدًا ان يوافقوه بعد أيام او شهور !

أثر المتبني في أسلوب ومخيال العمير بين وبارز، لكن استاذنا يتحرك في مساحات غير متوقعة، برشاقة ساحرة، وكأنه يرى زوايا لا يراها كثيرون، فمن أين اقتنص هذه الملكة؟ سألته، فحشد لي نخبة من الصحافيين والأبداء الذين تأثر بهم: "اعتقد أن أكثر كاتب أعجبني هو غسان تويني، كنت معجبًا به جدا، ولحسن الحظ أني عاصرته وتعلمت منه الكثير. يعجبني مصطفى أمين وقدرته على التفوق" ولعل عثمان استهلم الجمع بين المتغيرات، من محمد التابعي الذي يقول عنه: "يعجبني التابعي كثيرًا، فقد جمع بين الفن والسياسة والمتغيرات، وكانت له شهرة خارقة في مصر"، كما أعجب بنجيب محفوظ، ورغم انه مقل في الكتابة، إلا انك تجد في أسلوب العمير شيء من نجيب محفوظ، فهو إن كتب يحيل العادي إلى مميز، ويصل بالمحلي إلى العالمية بيسر يحسد عليه، واخبرني انه في يفاعته "قرأ كثيرا لجبران خليل جبران خفية، هربا من أعين ورقابة المتدينين"، قلت في نفسي: كم يرسخ العقل ما تقراه في الخفاء. ربما لأن حالة القلق التي تعتري اختلاسك النظر للسطور، تزيد من قيمة ما تقرأه في نفسك، وتحلي طعم الحروف في حلقك!.

لا يزال عثمان يشعر بزهو، وتشعر أنت بالحياة، حين تسمعه يقول: "قرأت لتشارلز ديكنز بداية بالعربية، ولحسن حظي أصبحت أسكن بجوار منزله، وفي نفس الوقت اعيش الحيوات التي كان يعيشها، واغشى الاماكن التي كان يطرقها وأشاركه محبة لندن".

في داخل العمير فوضى منظمة، لا تفهمها إلا حين تضع كتبه أمام بعضها، وتصف مشاريعة قبالة بعضها، فإنك لو فعلت ذلك، سرعان ما يضج سمعك بضوضاء معاركه الثقافية، ثم تتحول إلى موسيقى ناعمة، متسقة، وتكتشف بعد طول تأمل، أن العمير يحب ثقافته العربية جدا، ولكنه يكره وعود الخلاص. وانه في مسار نضجه المدهش، صار متيميا في الأسئلة أكثر من شغفه بالأجوبة. صار مفعما بحب الثقافات المتزامنة، بالمناهج التي تتعارف، لا يرى في مزاحمتها شبحا يهدده، بل يشعرك انه يتغذى من هذا التعدد. وحينا تصل إلى معرفة صافية، ترى المرح في مشاكسته للمنغلقين، ومصاحبته للمتسعين، ووقوفه منفردا، متى شاء، وتعلم انه يفعل ذلك بمرح، وكأن رئته تتسع، وعقله ينفتح، ويصبح ابن الطبيعة البكر.

المقابسات التي نشرها العمير في كتاب، في نهاية القرن الماضي، وحوت اهم حوارته مع قيادات القرن المنصرم، يفكر في إعادة طبعها، ليضيف عليها بضعة حوارات لم يشملها الكتاب الذي تكمن قيمته في مقدمة الحوارات التي كتبها الأستاذ برشاقة راقصة بالية تنتقل بيسر وسهولة بين السياسة والتاريخ والانتربولوجيا وقراءة الشخصيات، والتقاطات الصحافي الهائم بتقديم عمل مهني مختلف.

حاولت تكرار بعض الإستفزاز المحبب للعمير، فقلت له: لماذا لا تعترف بان انصرافك عن الكتابة وخصوصا كتابة تجربتك سببه الكسل؟ لم ينف التهمة ولم يقرها. تردد مرتين بمزاجية وتلطف، وقال: لا أريد ان افضح أسرار الزملاء. قلت له: هذا العذر شنشنة نعرفها من أخزم. تبسم، وقال لي بقلبه الطيب: أشعر بأني ساعيش طويلا. فلم العجلة؟!

لك عمرنا يا ابا "الخليج 365". ما ألطف الحياة معك !