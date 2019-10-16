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شكرا لقرائتكم خبر عن «ثعبان ضخم» يثير الفزع في أحد أحياء بريدة.. و«المدني» يتدخل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أثار ثعبان ضخم عثر عليه أسفل سيارة في حي الضاحي بمدينة بريدة في منطقة القصيم، الخوف والفرغ بين الأهالي والسكان، وسارعوا بإبلاغ الدفاع المدني للتعامل مع الواقعة.
وأوضح المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة 7:5 من مساء الأربعاء.
وأضاف أبا الخيل أنه تمت على الفور مباشرة البلاغ والقضاء على الثعبان دون إصابات.
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