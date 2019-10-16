بغداد تعلق على نبأ نقل 13 ألف داعشي من سوريا إلى العراق

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وأعلن الوائلي، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي، بأن "الرئيس العراقي برهم صالح لم يوافق على نقل 13 ألف داعشي موجودين لدى قوات "قسد" في سوريا إلى العراق، بناء على طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي أمس.
© AP Photo / Asmaa Waguih
وأوضح، "لم يكن من بينها ما أشير عن نقل دواعش إلى العراق تهدد بهم قوات "قسد" الأمريكان، وبالتالي نقلهم إلى العراق".
وأكد، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن بومبيو لم يطلب شيئا كهذا، فإن الرئيس صالح أكد أنه لن يقبل أن تكون أرض العراق مكبا لحثالات ما تبقى من "داعش" تحت أي ذريعة".
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن التوغل العسكري التركي في سوريا وضرورة وقفه.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، أدان بومبيو أيضا العنف الذي وقع مؤخرا في العراق، وأشار إلى ضرورة محاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال العنف والتخويف ضد وسائل الإعلام.
وجدد المسؤول الأمريكي التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق قوي وسيادي ومزدهر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.
وشجع بومبيو الرئيس العراقي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجه المظالم الاقتصادية والإدارية للمتظاهرين عن طريق سن إصلاحات والتصدي للفساد.
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