دبي - بواسطة محمد فارس Headed South لعبة جديدة تعتمد على خاصية Motion Sense في هاتف بيكسل 4© Tech World قدمت بواسطة
أعلنت استوديوهات Ustwo Studios الحائزة على العديد من الجوائز وصاحبة اللعبة الغنية عن التعريف Monument Valley، عن لعبتها الجديدة Headed South . والتي تم اطلاقها خصيصًا لحملة الهاتف الجديد بيكسل 4 ، وذلك لاعتماد اللعبة على خاصية Motion Sense “تحسس الحركة” في الهاتف.
وبذلك تكون Headed South هي اللعبة الثانية التي تدعم خاصية Motion Sense بعد لعبة Pokémon Wave Hello من جوجل نفسها.
فيما يخص لعبة Headed South، ستلعب كطائر يحاول أن يتدفق مع الآخرين أثناء الطيران عبر عوالم زاهية الألوان.
بالتالي، بطل الرواية هو طائر يدعى سولي، وستبدأ اللعبة باستخدام اللمس للسفر من جانب إلى آخر، بعد ذلك يدخل طائر
آخر في المعركة، مهمتك هي الحصول على مجرى النهر ومطاردتها، وللقيام بذلك، تحتاج إلى “إيماءة سريعة عبر هاتفك”، لزيادة السرعة.
ومع ذلك هناك مشكلة، أن اللعبة في وقتها الحالي تعاني من بعض المشاكل في التشغيل، والتي سيتم إصلاحها في أسرع وقت ممكن.
أخيرًا، لعبة Headed South متاحة حاليًا على متجر جوجل بلاي، كذلك يمكن تحميلها جانبًا عبر ملفها الـ APK من هنا.
تحميل لعبة HeadedSouth على أندرويد.
التدوينة Headed South لعبة جديدة تعتمد على خاصية Motion Sense في هاتف بيكسل 4 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
Headed South لعبة جديدة تعتمد على خاصية Motion Sense في هاتف بيكسل 4
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