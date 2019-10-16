دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Riot تعلن عن إطلاق League Of Legends على منصات الألعاب والأجهزة المحمولة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Riot Games اليوم عن لعبة League of Legends التي تنطلق إلى منصات الألعاب والأجهزة المحمولة في 2020.

ينطلق الإصدار الجديد من لعبة شركة Riot Games بعنوان League of Legends: Wild Rift، حيث كشف موقع Wild Rift عن التفاصيل الأولى حول الإصدار الجديد من اللعبة.

وتتميز لعبة League of Legends: Wild Rift بدعم اللعب المتعدد حتى 5 ضد 5 لاعبين، كما تأتي اللعبة بتحسينات ومميزات جديدة في ضوابط وأدوات التحكم في اللعبة.

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ومن المقرر أن يضم إصدار Wild Rift عدد 40 فرقة كما يخطط مطوري اللعبة لإضافة مزيد من الفرق لاحقاً، كما تأتي لعبة Wild Rift بشكل مجاني للمستخدمين، مع إمكانية فتح الكثير من الفرق دون أي تكلفة إضافية، لكن يمكن للاعبين الحصول على أدوات تجميل إضافية عند الدفع.

يذكر أن شركة Riot قد أكدت في إعلانها عن اللعبة على إعادة بناء وتصميم اللعبة لتتوافق مع الأجهزة المحمولة أو الهواتف الذكية، إلى جانب منصات الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع Riot تعلن عن إطلاق League Of Legends على منصات الألعاب والأجهزة المحمولة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.