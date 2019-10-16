مقتل صحفي وزوجته وطفلهما بإطلاق نار شمالي العراق

أربيل (العراق)/ علي محمد / الخليج 365
لقي صحفي مصرعه إلى جانب زوجته وطفلهما، مساء الأربعاء، على يد مسلحين مجهولين بإقليم كردستان في شمالي العراق، وفق ما أورد موقع قناة "إن آر تي" التي كان الصحفي يعمل فيها.
وذكرت القناة أن مقدم برنامج "بلا حدود" آمانج باباني، قتل إلى جانب زوجته وطفلهما برصاص مسلحين مجهولين، استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق جنوبي مدينة السليمانية.
ولم تصدر السلطات الأمنية المحلية أي تعقيب حتى الآن حول ملابسات الحادث.
وقناة "إن آر تي" التلفزيونية، التابعة لحزب "حراك الجيل الجديد"، بزعامة ساشوار عبد الواحد، أحد الأحزاب المعارضة في الإقليم.
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