العراق يعلن اعتقال عدد من عناصر "داعش" فارين من سوريا

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365



أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الأربعاء، اعتقال قوات بلاده عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الفارين من سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الشمري، قوله خلال تفقد قوات بلاده على حدود سوريا، إنه أمر قواته "بتحصين الشريط الحدودي".

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ولم يذكر الوزير عدد عناصر التنظيم الذين جرى اعتقالهم، ولا المكان الذي تسللوا منه إلى داخل البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر معارك عنيفة استمرت ثلاث سنوات بدعم من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن التنظيم لا يزال يملك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد، وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.