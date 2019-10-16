"اليونيفيل" تساعد الحكومة اللبنانية في إخماد الحرائق

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن قوتها المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تساعد الحكومة اللبنانية، في مواجهة سلسة الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، استيفان دوغريك، إن رجال الإطفاء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) انضموا إلى الدفاع المدني اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية في إخماد النيران التي نشبت في قرية مزرعة الضهر، على بعد حوالي 15 كم شمال شرقي صيدا".

وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي: "انضم رجال إطفاء اليونيفيل (من النمسا)، بدعم من أفراد الشرطة العسكرية التنزانية، إلى خدمات الطوارئ اللبنانية بسيارات الإطفاء وناقلات المياه، بناء على طلبات من السلطات اللبنانية".

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وتابع: "كما وفر جنود حفظ السلام الهنود والإندونيسيين من مستشفى اليونيفيل في الناقورة سيارة إسعاف احتياطية وخدمات طبية، وأرسلت اليونيفيل المساعدة الطارئة بسبب الأضرار التي يمكن أن تسببها الحرائق للمجتمعات المحلية".

ونشبت، فجر الثلاثاء، حرائق في مناطق المشرف والدبية والناعمة والدامور في الشوف (ساحل جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، وكريت، ومزرعة يشوع، وقرنة الحمرا في قضاء المتن، والمنصورية في قضاء المتن (شمال بيروت)، وعكار شمالي لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "الحرائق اندلعت في غابات عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحراجية (الغابية) المتنوعة، ولامست المنازل في عدد منها". دون تحديد أي أضرار محتملة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.