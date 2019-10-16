وفد برلماني تركي يبحث في الأردن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحثت لجنة الصداقة التركية الأردنية في البرلمان التركي، آخر المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، ومواجهة التحديات بما يحقق الأمن للبلدين والمنطقة.

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية تجريها رئيسة اللجنة التركية النائبة هوليا نرجس، ووفد مرافق لها إلى المملكة الأردنية، منذ الإثنين وتنتهي مساء الجمعة.

والتقت نرجس والوفد المرافق لها خلال الزيارة بلجنة الصداقة بين البلدين في مجلس النواب والأعيان الأردني، وبالعديد من المسؤولين الأردنيين من بينهم وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، إضافة للأمير الحسن بن طلال (عم العاهل الأردني).

كما زار الوفد التركي سكن وقف المعارف التركي، الذي جرى افتتاحه مؤخراً، في العاصمة عمان، إضافة إلى مقر وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا".

وخلال الاجتماع مع الوزير الصفدي، استعرض الوفد التركي العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية وسبل تجاوز التحديات بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين وللمنطقة بأكملها.

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وفي تصريحات لمراسل الخليج 365، على هامش لقاءات، اليوم، قالت نرجس: "بحثنا خلال زيارتنا للأردن سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين".

وأضافت: "تصادف مع وجودنا انطلاق عملية نبع السلام، وكان من الضروري أن نطلع أصدقاءنا الأردنيين على أهدافها، وأننا نسعى لحماية حدودنا من الإرهابيين وتأمين عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم".

وأكدت نرجس أن تركيا تهدف لحماية حدودها ولا تسعى للحرب.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.





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