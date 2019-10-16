الرياض/ الخليج 365
بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء أن الملك عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، في إطار زيارة يجريها عباس (غير محددة المدة) للمملكة.
وجرى خلال الجلسة "بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".
وجدد العاهل السعودي التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدان عباس الاعتداءات التخريبية التي استهدفت منشآت نفطية بالسعودية في وقت سابق، وفق الوكالة.
وتتزامن زيارة عباس للسعودية مع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة قوة من الشرطية الإسرائيلية، بمناسبة "عيد العرش" اليهودي.
وكانت جماعات يهودية متشددة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد "العرش"، الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودي وعباس يبحثان مستجدات الأوضاع بالساحة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.