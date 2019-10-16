صحيفة الخليج الالكترونية كشفت شركة المياه الوطنية من خلال برنامج تمهير “للتدريب على رأس العمل” عن توافر وظائف بمسمى ( منسق تدريب ) للرجال والنساء، للعمل في ( الرياض ). واشترطت أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصل على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / موارد بشرية ولايشترط توفر الخبرة، اللغة الإنجليزية، متقدم نوع الدوام، دوام كامل، فترة العمل صباحية. وأوضحت أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي (هنا ). انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.