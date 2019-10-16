قائد كردي يكشف تفاصيل الاتفاق مع الجيش السوري

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وقال كوباني إنه سيتم بحث القضايا السياسية لاحقا مع الحكومة السورية؛ حسب "رويترز".

وأشار كوباني إلى أن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها.

وقال كوباني "إذا لم تنفذ الحكومة السورية الاتفاق فلن نتفاوض على قضايا أخرى".

وأضاف القائد الكردي أن "التقارير عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية أراض للحكومة السورية غير صحيحة".

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أنالعملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد شمال شرقي سوريا.