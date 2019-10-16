شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف الأمريكى تغادر مدينتى الرقة والطبقة بشمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قواته غادرت مدينتى الرقة والطبقة وكذلك مصنعا لشركة لافارج للأسمنت فى إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي كاجينز، على تويتر: "قوات التحالف تواصل انسحابا مدروسا من شمال شرق سوريا، انسحبنا فى 16 أكتوبر من مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة".
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