اخبار الخليج

وفاة 21 شخصًا فى حادث سير فى شمال كردفان بالسودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 21 شخصًا فى حادث سير فى شمال كردفان بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 توفي 21 شخصًا وجُرح 29 آخرون، في حادث سير، في منطقة "رياش" الواقعة جنوب مدنية الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان إلى الجنوب الغربي من الخرطوم).

 

Advertisements

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن الحادث وقع إثر اصطدام حافلة سياحية، مع حافلة نقل ركاب.

 

وقالت الدكتورة آمال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في ولاية شمال كردفان، إنه تم استنفار كل الأطباء في مستشفى الحوادث بالأبيض، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، مؤكدة أهمية تحقيق السلامة المرورية بمدن الولاية المختلفة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 21 شخصًا فى حادث سير فى شمال كردفان بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا