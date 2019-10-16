شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف جرائم أردوغان بحق المواطنين فى شمال سوريا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير جديد، يكشف حجم الجرائم التى يقوم بها أردوغان ضد المدنيين العزل فى شمال سوريا، والتحريض من الدعاة الموالين لأردوغان على قتل الأبرياء من المواطنين فى شمال سوريا.
وكشف التقرير، أن جرائم أردوغان شملت قتل النساء والرجال والأطفال، خلال القصف التركى على المواطنين، رغم إدانات دولية وعربية على ما يرتكبه رئيس تركيا بحق السوريين، وفرض العقوبات عليه من قبل الدول الأوروبية.
وتابع التقرير أن ما يقوم به أردوغان هى حرب إبادة وضد الإنسانية، ويكشف حجم المعاناة التى يعشيها أبناء الشعب السورى نتيجة هذه الجرائم.
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