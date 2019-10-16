مواطن يوزع الحلوى في مكة على سلامة رجوع أمير الكويت

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو ظهر فيه أحد المواطنين يوزع الحلوى في شوارع مدينة مكة على زوار بيت الله الحرام، بمناسبة رجوع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى البلاد بعد إجراء فحوصات طبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر المواطن في الفيديو يحمل صندوقا به حلو وكتب عليه “الحمد لله على سلامة أبويا صباح، نورت بلادك يا الغالي”.

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وتفاعل النشطاء مع الفيديو بصور وتغريدات تبارك للكويت رجوع أمير البلاد بخير وسلامة بعد الفحوصات الطبية في أمريكا.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاما) عاد إلى البلاد “صباح اليوم الأربعاء قادما من الولايات المتحدة وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية”.

ويحكم الشيخ صباح الكويت العضو في منظمة أوبك منذ 2006 ويوجه سياساتها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وقال مكتب الأمير في أغسطس آب إنه عانى من انتكاسة صحية دون تقديم المزيد من التفاصيل. وسافر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع

مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن تم إلغاؤه بعد نقله إلى المستشفى.