الأرصاد تحذر من عدم إستقرار حالة الطقس في سقطرى وخليج عدن

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

خليج عدن

الخليج 365

حذر مركز الأرصاد الجوي، من عدم استقرار الاجواء لاسيما في ارخبيل سقطرى وخليج عدن وعدد من المحافظات الجنوبية .



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وقالت النشرة الصادرة عن المركز، "بحسب البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وبيانات الرصد من السفن و تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية وصور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية والتي تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وأجزاء من المرتفعات والسواحل الغربية".

وتوقعت "هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وتمتد إلى المناطق الداخلية لمحافظات ( حضرموت ، شبوة ، أبين ولحج ) ".

ونبهت النشرة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، فيما حذرت المواطنين في المرتفعات الشمالية الغربية و الوسطى من الأجواء الباردة نسبياُ أثناء الليل و الصباح الباكر.