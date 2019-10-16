شاهد.. سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً بجدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 لحظة اقتحام المطعم Advertisements الخليج 365 - وكالات وثق مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المطاعم، لحظة اقتحام سيارة تقودها سيدة واجهة المطعم في شارع فلسطين بجدة.

وأظهر المقطع لحظة اصطدام السيارة بواجهة المطعم وتحطيمها، ونجاة العاملين في المطعم إلا من إصابات خفيفة لأحدهم. واستقرت السيارة في واجهة المحل، ونتج عن ذلك تَلَفها؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والمرور الحادث

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