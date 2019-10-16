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عاهل المغرب يصدر عفوا عن صحافية حكم عليها بتهمة الإجهاض غير القانوني

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© Sputnik . Alexey Vitvitsky

نواكشوط - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن وزارة العدل المغربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك "حرص على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

 وأضاف البيان أن العفو "يشمل كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية".

 وكانت قضية الصحافية هاجر الريسوني قد أثارت جدلا واسعا في المغرب وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان، واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الريسوني "ضحية مضايقات قضائية ضد الصحافيين".

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