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© Sputnik . Alexey Vitvitsky
وأضاف البيان أن العفو "يشمل كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية".
وكانت قضية الصحافية هاجر الريسوني قد أثارت جدلا واسعا في المغرب وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان، واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الريسوني "ضحية مضايقات قضائية ضد الصحافيين".
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل المغرب يصدر عفوا عن صحافية حكم عليها بتهمة الإجهاض غير القانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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