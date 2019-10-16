تونس... القروي يعلن تراجعه عن الطعن في فوز قيس سعيد بالرئاسة

وجاء في بيان الحزب الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "بعد التشاور مع المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن بنتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال، وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة".

وأضاف "لا يسعني كذلك بهذه المناسبة إلا أن أهنئ كلّ النواب المنتخبين عن الأحزاب والائتلافات والمستقلين متمنيّا أن يتمّ العمل تحت قبّة البرلمان من أجل مصلحة الشعب التونسي والخروج بالبلاد من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة".

وفاز قيس سعيد في انتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت يوم الأحد الماضي، بنسبة تجاوزت 75 بالمئة من الأصوات، على منافسه، نبيل القروي، الذي خاض مع سعيد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية، وحصل على نحو 26 بالمئة من أصوات الناخبين.