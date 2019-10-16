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جاءت تصريحات العطية، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأمن العالمي 2019، والتي نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية.
© AFP 2019 / MICHAEL BUHOLZER
وقال العطية "التهديد الوحيد، الذي يواجهنا في هذه البطولة، هو عدم تأهل فريقنا (منتخب قطر) للنهائيات".
ومن المعروف أن قطر تنظم بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء وتحديدا من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 18ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ووفقا للمعمول به في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فقطر، بصفتها منظمة البطولة باتت متأهلة رسميا إلى مونديال 2022، حتى لو لم تشارك أو لم تفز في التصفيات الآسيوية.
وتطرق وزير دفاع قطر في تصريحاته أيضا إلى التهديدات الأخرى، التي يمكن أن تواجه قطر.
وقال العطية "لست قلقا من أي أمور أخرى فلا أحد يستطيع أن يلعب معنا بعد الآن".
وتابع "قطر بعد 2017 أصبحت دولة مختلفة بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع قطر يعلن للمرة الأولى "التهديد الوحيد" الذي يواجه بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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