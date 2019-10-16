ترامب: الوضع على الحدود التركية السورية "ممتاز" بالنسبة لنا

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واشنطن - سبوتنيك. قال ترامب خلال لقائه بنظيره الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا: "الوضع على الحدود التركية مع سوريا ممتاز من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. جنودنا ليسوا هناك، هم في أمان تام... السوريون يحمون الأكراد - هذا جيد".

جاء تصريح الرئيس الأمريكي هذا وسط تقارير تشير إلى أن عسكريي الولايات المتحدة في سوريا تعرضوا لنيران مدفعية الجيش التركي، وأفيد بأن القصف لم يوقع إصابات، لكن في المرة القادمة ستضطر طائرات سلاح الجو الأمريكي إلى التحليق فوق منطقة العمليات العسكرية "لاستعراض القوة" من أجل حماية الجنود الأمريكان.

وأشار ترامب إلى أن الدول الأخرى، مثل سوريا وروسيا وبعض الدول الأخرى، يمكنها أن تأخذ على عاتقها قضية مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وأن الولايات المتحدة ستشن "معاركها للدفاع عن أراضيها".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بالحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.