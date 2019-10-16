تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وأمير الكويت

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، "تمنى الملك سلمان، لأمير الكويت التمتع بدوام الصحة".

بدوره، شكر أمير الكويت، الملك سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا للعاهل السعودي الصحة، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر أمير الكويت عن "جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات".