الأمطار أنقذت لبنان من الحرائق.. ونجوم الفن: «الحمد لله»

دبي - بواسطة محمد فارس كشف عدد من نجوم لبنان عن سعادتهم بعد هطول أمطار غزيرة على لبنان مساء أمس، لكي تكون سبباً في إخماد الحرائق التي اشتعلت خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب موجة حارة ضربت البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسقوط الأمطار والرعد والبرق على لبنان، ما اعتبره الكثير إنه إنقاذ إلهي من الله للبنان. © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Image

قالت الفنانة نادين نسيب نجيم: «بشكرك من قلبي يا رب لأنك استجبت لصلواتنا وخليت الدنيا تمطر علينا مع أن الطقس على جوجل ما كان بيقول هيك أبدًا، سبحانك يا الله لما تقول كون فيكون رحمتك عزاء المظلومين».

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وقالت الفنانة أمل حجازي: «الشكر لله الرحمن الرحيم على نعمة المطر لإخماد الحريق ولكن من يطفئ حريق قلوبنا في ظل هذه الدولة الفاسدة؟ لن ينتهي هذا الظلم إلا بمعجزة إلهية مثل معجزة المطر خسئتم يا دولة الظلام والفساد أنتم سرطان ويجب استئصاله».

بينما علق راغب علامة قائلاً: «عدالة السماء هبطت وابتدا هطول الأمطار والحمد لله»، وكتبت الفنانة إليسا بالإنجليزية: «شكرًا يا إلهي، إنها تمطر». © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Image